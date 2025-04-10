Неизвестный Шекспир: нашли версию сонета, которая была утеряна 400 лет

В Оксфорде нашли неизвестную версию шекспировского сонета. В ней есть новые строки и политический подтекст.

В Бодлеанской библиотеке Оксфордского университета доктор Лия Веронезе обнаружила уникальную находку – редкую рукописную копию 116 сонета Уильяма Шекспира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

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Были и другие политически острые произведения

Этот вариант был скрыт среди старинного поэтического сборника XVII века, принадлежавшего коллекционеру Элиасу Эшмолу – известному роялисту и основателю Эшмоловского музея.

Это лишь второй известный рукописный вариант этого сонета, и он значительно отличается от знакомого нам. Текст стихотворения имеет дополнительные строки, изменения во вступлении и завершении, а также элементы, свидетельствующие о его адаптации к музыкальному исполнению.

Автор открытия отмечает, что сонет сопровождал другие политически острые произведения, включая запрещенные колядки и сатиру, касающуюся событий начала 1640-х годов – периода Английской гражданской войны.



Нашли утерянный сюжет / Фото University of Oxford

Этот вариант сонета был положен на музыку композитором Генри Лоузом, однако в найденной рукописи есть только текст – партитуру можно найти в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Отличие заключается не только в мелодии: по словам исследовательницы, текст расширен семью строками, а вступительные слова отличаются от классического варианта.

Вместо знакомого:

Не пускайте меня в брак истинных умов

Признай препятствия; любовь не является любовью

Что меняется, когда находит изменение.

К:

Ослепленность и заблуждение завладело всеми теми умами.

Кто под фальшивыми именами называет это любовью.

Которая меняется, когда обретает изменение.

Эти нововведения, вероятно, имели целью адаптировать текст к песенному исполнению. В то же время их можно интерпретировать как завуалированный политический месседж - призыв к верности в период религиозного и политического противостояния.

По мнению исследователей, такая адаптация свидетельствует не только о творческой трансформации сонета, но и о том, как тексты Шекспира использовались в частных музыкальных выступлениях, когда публичные перформансы были запрещены.

Профессор шекспироведения Эмма Смит замечает, что несмотря на современную популярность этого сонета, в XVII веке он почти не упоминался. И новое открытие свидетельствует: Шекспир продолжает удивлять даже сквозь века – не только своим стилем, но и политическими смыслами, которые вкладывали в его произведения потомки.