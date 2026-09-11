Colgate выпустила зубную пасту с "Гарри Поттером": но самое удивительное в ней – не упаковка

Зубная паста – это, как правило, не тот продукт, от которого ожидаешь сюрпризов. Но компания Colgate решила добавить в обычный утренний ритуал немного волшебства и выпустила специальную линейку по мотивам "Гарри Поттера".

На первый взгляд, это просто еще один тематический продукт с Хогвартсом на упаковке. Но когда открываешь тюбик, становится ясно, что на этот раз производитель решил не ограничиваться рисунком на коробке, пишет 24 Канал.

Внутри пасты спрятали Сортировочную шляпу

Новая лимитированная версия Colgate Harry Potter получила название Sorting Hat. Ее особенность в том, что внутри оранжевой зубной пасты можно увидеть маленькие мятные элементы в форме знаменитой Сортировочной шляпы, которая во вселенной "Гарри Поттера" определяет, в какой факультет попадет ученик.

Вместо обычной однородной пасты пользователь получает оранжевую основу с контрастными мятными "шляпками". Новинка имеет объем 100 граммов и, согласно сообщениям о запуске, продается на Филиппинах.

Новая зубная паста / скриншоты из официального видео Colgate

Но это не единственная магия от Colgate

В 2026 году компания запустила целую коллекцию Harry Potter совместно с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. В нее вошли зубные пасты и щетки, а сама продукция различается в зависимости от региона.

Например, в некоторых странах продается паста Bubbling Cauldron со вкусом Bubble Fruit. В американской версии это детская паста со вкусом жевательной резинки, а в европейских вариантах есть еще более интересный эффект: паста меняет цвет с белого на синий во время чистки зубов.

По замыслу Colgate, такая технология должна заинтересовать детей и мотивировать их чистить зубы в течение рекомендуемых двух минут. В британской версии компания прямо указывает, что паста предназначена для детей от 6 лет и содержит фтор для защиты от кариеса.