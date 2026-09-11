500 кіло цвітної капусти в Rolls-Royce: навіщо Сальвадор Далі приїхав так до Сорбонни

Якщо звичайному лектору для виступу в університеті достатньо підготувати промову, Сальвадору Далі цього було замало. Перед поїздкою до Парижа художник вирішив перетворити розкішний Rolls-Royce на щось, що точно неможливо було не помітити.

У грудні 1955 року Далі приїхав до Сорбонни на білому Rolls-Royce, доверху набитому цвітною капустою. В автомобілі було близько 500 кілограмів овочів, і це не було випадковим жартом, адже капуста мала безпосередній стосунок до теми його виступу.

Навіщо Далі знадобилося стільки капусти?

Далі приїхав до Сорбонни, щоб прочитати лекцію про свій параноїдально-критичний метод. Художника цікавили форми, які повторюються у природі та мистецтві, зокрема спіралі, які він пов'язував із рогами носорога, соняшниками, цвітною капустою та картиною Яна Вермеєра "Мереживниця".

Саме тому овочі стали частиною його виступу. Далі вважав, що в будові цвітної капусти можна побачити певні закономірності та спіралі, які нагадують форми, що зустрічаються в інших об'єктах.

Пізніше художник пояснював цю ідею ще більш ексцентрично. Під час виступу він заявляв, що все починається від рогу носорога, проходить через "Мереживницю" Вермеєра і зрештою закінчується цвітною капустою.

І це був не просто спосіб привернути увагу

Далі справді любив перетворювати власні появи на виставу. У випадку із Сорбонною ефект був очевидним: замість звичайного автомобіля до університету під'їхав Rolls-Royce, набитий овочами, а близько 2 тисяч слухачів прийшли на його лекцію.

За даними Національної галереї Вікторії, автомобіль належав другові Далі, французькому художнику Жоржу Матьє. Саме Матьє заповнив його приблизно 500 кілограмами цвітної капусти, щоб створити ефектну появу Далі.

Після лекції овочі передали католицькій жіночій спільноті. Тож дивна "капустяна карета" мала одразу кілька функцій. Вона була перформансом, ілюстрацією до теорії Далі та способом зробити так, щоб про його виступ говорили ще довго після того, як він закінчиться. І, схоже, план спрацював. Навіть через десятиліття історію про Rolls-Royce, забитий цвітною капустою, згадували як один із найбільш абсурдних епізодів у біографії художника.