В декабре 1955 года Дали приехал в Сорбонну на белом Rolls-Royce, доверху забитом цветной капустой. В автомобиле было около 500 килограммов овощей, и это не была случайная шутка, ведь капуста имела непосредственное отношение к теме его выступления.

Зачем Дали понадобилось столько капусты?

Дали приехал в Сорбонну, чтобы прочитать лекцию о своем параноидально-критическом методе. Художника интересовали формы, повторяющиеся в природе и искусстве, в частности спирали, которые он связывал с рогами носорога, подсолнухами, цветной капустой и картиной Яна Вермеера "Кружевница".

Именно поэтому овощи стали частью его выступления. Далее он считал, что в строении цветной капусты можно увидеть определенные закономерности и спирали, напоминающие формы, встречающиеся в других объектах.

Позже художник объяснял эту идею еще более эксцентрично. Во время выступления он заявлял, что все начинается с рога носорога, проходит через "Кружевница" Вермеера и в конечном итоге заканчивается цветной капустой.

И это был не просто способ привлечь внимание

Дали действительно любил превращать свои появления в спектакль. В случае с Сорбонной эффект был очевиден: вместо обычного автомобиля к университету подъехал Rolls-Royce, набитый овощами, а около 2 тысяч слушателей пришли на его лекцию.

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По данным Национальной галереи Виктории, автомобиль принадлежал другу Дали, французскому художнику Жоржу Матье. Именно Матье наполнил его примерно 500 килограммами цветной капусты, чтобы создать эффектное появление Дали.

После лекции овощи передали католической женской общине. Так образом, странная "капустная карета" выполняла сразу несколько функций. Она была перформансом, иллюстрацией к теории Дали и способом добиться того, чтобы о его выступлении говорили еще долго после его окончания. И, похоже, план сработал. Даже спустя десятилетия историю о Rolls-Royce, забитом цветной капустой, вспоминали как один из самых абсурдных эпизодов в биографии художника.