Украинский язык нередко становится поводом для дискуссий, особенно когда речь идет о словах, похожих на русские, один из таких случаев на днях произошел в Кропивницком, где покупательница пожаловалась на надпись "цветная капуста" на ценнике в магазине, сообщает "КИЕВ24". Женщина требовала заменить его на "цветная капуста" и даже вызвала полицию, обвинив продавщицу в использовании якобы русского названия, однако правоохранители не выявили никаких нарушений, а объяснение оказалось довольно простым.

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Почему "цветная капуста" – это правильно

Вопреки распространенному мнению, слово "цвітна" не происходит от русского "цвет", которое означает цвет. На самом деле его корень связан с исконно украинским словом "цвіт".

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Дело в том, что съедобной частью этого растения является именно плотное соцветие, то есть цветок, который не успел раскрыться. Именно поэтому овощ получил название "цветная капуста"– капуста, которую выращивают ради ее соцветий.

Такое название фиксируется в украинских словарях,, энциклопедиях и научной литературе. Оно является нормативным и давно закрепилось в украинском языке.

Почему не стоит говорить "цветная капуста"

Словосочетание "цветная капуста" не является устоявшимся названием овоща в украинском языке. Оно возникает из-за ошибочного предположения, что слово "цветная" связано именно с цветом.

На самом деле прилагательное "цветной" означает тот,, который имеет определенный цвет или много цветов. А слово "цветная" в украинском языке исторически связано с цветом, цветками или соцветиями.

Поэтому надпись "цветная капуста" является не только правильной, но и точной с точки зрения происхождения названия растения. Этот случай с Кропивницким в очередной раз показал, что сходство отдельных украинских и русских слов не всегда свидетельствует о заимствовании или русизме.

Иногда наоборот – именно украинское слово имеет древнее происхождение и собственную историю, которую стоит знать, прежде чем обвинять кого-то в языковых ошибках.