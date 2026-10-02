Забудьте про ідеальне кохання: чому сучасні романи стали значно чеснішими

Любовні історії давно навчилися обходитися без принців, випадкових поцілунків під дощем і безтурботного життя після фінальних титрів. Тепер між героями та щасливим кінцем може стояти дещо значно серйозніше.

Хвороби, втрати, страх залишитися наодинці та небажання просити про допомогу дедалі частіше стають частиною романтичних сюжетів, пише 24 Канал.

Коли кохання має зовсім не романтичні перешкоди

Щасливий фінал у любовних романах нікуди не зник. Змінилися лише випробування, які герої мають пройти до нього.

Замість ревнивої суперниці чи суворих батьків у сюжетах з'являються хвороби, фінансові труднощі, пережиті травми та втрати. Це добре видно у "Я перед тобою" Джоджо Мойєс чи "Все закінчується на нас" Коллін Гувер.

І популярність жанру лише зростає. За даними Circana, продажі друкованих любовних романів у США за чотири роки більш ніж подвоїлися – до 51 мільйона примірників на рік.

Історія, де фіктивний шлюб – не просто романтичний троп

Показовий приклад – новий роман Елісон Ешлі "Що б ти обрала?", який вийшов у видавництві #книголав.

Головна героїня Мія роками чекає на донорську нирку, регулярно проходить лікування та тримається за роботу через медичну страховку. Коли їй випадає шанс повернутися до навчання, найкращий друг Ноа пропонує їй фіктивний шлюб.

Здавалося б, знайомий сюжет. Однак цього разу причина зовсім не в спадщині чи документах – йдеться про можливість отримати необхідне лікування.

Мія не хоче ставати тягарем для коханої людини й звикла все робити сама. Ноа теж має свою проблему: після загибелі брата він живе з почуттям провини та намагається постійно контролювати ситуацію.

Їм обом доводиться вчитися того, що для багатьох людей виявляється складнішим за саме закохування: просити про допомогу та дозволяти іншому бути поруч.

Саме тому сучасні романтичні історії дедалі частіше говорять не лише про кохання. Вони показують, що іноді найбільша близькість починається саме в момент, коли людина перестає вдавати, що може впоратися з усім сама.