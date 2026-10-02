Болезни, утраты, страх остаться в одиночестве и нежелание просить о помощи все чаще становятся частью романтических сюжетов, пишет 24 Канал.

Когда у любви возникают совсем не романтические препятствия

Счастливый финал в любовных романах никуда не исчез. Изменились лишь испытания, которые героям предстоит преодолеть, чтобы к нему прийти.

Вместо ревнивой соперницы или строгих родителей в сюжетах появляются болезни, финансовые трудности, пережитые травмы и потери. Это хорошо видно в "Я перед тобой" Джоджо Мойес или "Все заканчивается на нас" Коллин Гувер.

И популярность жанра только растет. По данным Circana, продажи печатных любовных романов в США за четыре года более чем удвоились – до 51 миллиона экземпляров в год.

История, где фиктивный брак – не просто романтический троп

Показательный пример – новый роман Элисон Эшли "Что бы ты выбрала?", который вышел в издательстве #книголав.

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Главная героиня Мия годами ждет донорскую почку, регулярно проходит лечение и держится за работу ради медицинской страховки. Когда у нее появляется шанс вернуться к учебе, лучший друг Ноа предлагает ей фиктивный брак.

Казалось бы, знакомый сюжет. Однако на этот раз причина вовсе не в наследстве или документах – речь идет о возможности получить необходимое лечение.

Мия не хочет становиться обузой для любимого человека и привыкла все делать сама. У Ноа тоже есть своя проблема: после гибели брата он живет с чувством вины и пытается постоянно контролировать ситуацию.

Им обоим приходится учиться тому, что для многих людей оказывается сложнее, чем сама влюбленность: просить о помощи и позволять другому быть рядом.

Именно поэтому современные романтические истории все чаще рассказывают не только о любви. Они показывают, что иногда самая большая близость начинается именно в тот момент, когда человек перестает притворяться, что может справиться со всем сам.