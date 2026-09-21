Експертка назвала 4 хитрощі на співбесіді, які допоможуть справити краще враження

На співбесіді важливу роль відіграють не лише відповіді кандидата, а й те, як він поводиться під час розмови. Зоровий контакт, манера говорити та реакція на запитання можуть впливати на враження рекрутера.

Експертка з поведінки людей Памела Меєр у розмові з Business Insider поділилася простими прийомами, які, на її думку, можуть допомогти під час співбесіди. Вона зазначає, що інтерв’юери формують враження про кандидата не лише за його відповідями, а й за невербальними сигналами.

Чому на співбесіді варто частіше казати "ми"

За словами Меєр, займенник "ми" може створювати враження, що кандидат орієнтований на командну роботу та співпрацю. Тому під час співбесіди варто розповідати не лише про власні результати, а й про взаємодію з іншими людьми.

На співбесіді варто говорити не лише про себе / Фото Unsplash

Зокрема, можна говорити про те, як ви працювали з командою та допомагали досягати спільної мети.

Як реагувати на недоречні запитання

Якщо інтерв'юер ставить недоречне запитання про сім'ю чи особисте життя, Меєр радить не вступати в конфронтацію. Натомість можна м'яко перевести розмову в інше русло, зокрема поставити зустрічне запитання про роботу.

Загалом експертка радить перед відповіддю замислитися, чи допоможе те, що ви збираєтеся сказати, рухати розмову далі.

Як позбутися слів-паразитів під час розмови

"Е-е-е", "ну", "типу" та інші слова-паразити можуть впливати на враження від кандидата. Щоб використовувати їх рідше, експертка радить трохи сповільнити темп мовлення.

Під час співбесіди потрібно слідкувати за мовленням / Фото Unsplash

Також корисно тренуватися відповідати на запитання вголос, однак не варто заучувати готові формулювання слово в слово. Це допоможе зробити відповіді природнішими.

Для чіткішого структурування думок під час співбесіди Меєр також радить використовувати переходи на кшталт "Що тут справді важливо…".

Яким запитанням варто завершити співбесіду

Як зазначає Маєр, вдале завершення розмови може частково виправити неідеальний початок.

Тому останні хвилини співбесіди варто використати, щоб поставити змістовні запитання про посаду, команду чи компанію.

За словами Меєр, цікавість може краще демонструвати впевненість кандидата, ніж надмірна емоційність або постійне кивання.