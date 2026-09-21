Эксперт по поведению людей Памела Мейер в беседе с Business Insider поделилась простыми приемами, которые, по ее мнению, могут помочь во время собеседования. Она отмечает, что интервьюеры формируют впечатление о кандидате не только по его ответам, но и по невербальным сигналам.

Почему на собеседовании стоит чаще говорить "мы"

По словам Мейер, местоимение "мы" может создавать впечатление, что кандидат ориентирован на командную работу и сотрудничество. Поэтому во время собеседования стоит рассказывать не только о собственных результатах, но и о взаимодействии с другими людьми.

На собеседовании стоит говорить не только о себе / Фото Unsplash

В частности, можно говорить о том, как вы работали с командой и помогали достигать общей цели.

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Как реагировать на неуместные вопросы

Если интервьюер задает неуместный вопрос о семье или личной жизни, Мейер советует не вступать в конфронтацию. Вместо этого можно мягко перевести разговор в другое русло, в частности задать встречный вопрос о работе.

В целом эксперт советует перед ответом задуматься, поможет ли то, что вы собираетесь сказать, продвинуть разговор дальше.

Как избавиться от слов-паразитов во время разговора

"Э-э-э", "ну", "типа" и другие слова-паразиты могут повлиять на впечатление о кандидате. Чтобы использовать их реже, Рада советует немного замедлить темп речи.

Во время собеседования нужно следить за речью / Фото Unsplash

Также полезно тренироваться отвечать на вопросы вслух, однако не стоит заучивать готовые формулировки слово в слово. Это поможет сделать ответы более естественными.

Для более четкого структурирования мыслей во время собеседования Мейер также советует использовать переходы вроде "Что здесь действительно важно…".

Каким вопросом стоит завершить собеседование

Как отмечает Майер, удачное завершение беседы может частично исправить неидеальное начало.

Поэтому последние минуты собеседования стоит использовать, чтобы задать содержательные вопросы о должности, команде или компании.

По словам Мейер, интерес может лучше продемонстрировать уверенность кандидата, чем чрезмерная эмоциональность или постоянное кивание головой.