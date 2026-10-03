Вважають проклятим: що насправді сталося з цим незвичайним місцем на Рівненщині

В Україні є чимало локацій, які роками обростають моторошними міфами та легендами. Проте одне місце оповите особливою таємничістю – його часто називають "проклятим містом", де блукають душі солдатів, а техніка раптово виходить з ладу.

Мовиться про знаменитий Тараканівський форт, що на Рівненщині. Що насправді відбувалося за його масивними бетонними стінами та чому реальність вражає куди більше, ніж вигадки, розповідає 24 Канал.

"Прокляте місце": які легенди лякають туристів

Тараканівський форт давно заслужив славу одного з наймістичніших об'єктів України. Серед місцевих жителів та любителів екстриму століттями ходять чутки, що ця земля проклята.

Згідно з легендами, у лабіринтах підземних тунелів і занедбаних казематах досі чути кроки австрійських та німецьких військових, які загинули тут під час запеклих боїв Першої та Другої світових воєн.

Подейкують, що у форті діє аномальна зона: годинники тут зупиняються, компаси божеволіють, а люди втрачають орієнтацію у просторі та бачать дивні силуети.

Ба більше, поширювалися чутки про секретні лабораторії, де в часи війни нібито проводили таємні експерименти над людьми, через що енергетика місця стала "важкою".

Що сталося насправді?

Попри купу моторошних історій, реальна доля форту – це історія про великі амбіції, стратегічні помилки та руйнівну силу часу.

Наприкінці XIX століття царський уряд виділив величезні кошти на будівництво потужної оборонної споруди поблизу Дубно. Головна мета – захистити залізничну лінію Київ – Львів від можливого наступу Австро-Угорщини.

Споруда була вершиною тогочасної інженерної думки: бетонні укріплення, підземні ходи, вентиляція та навіть електрика.

Найцікавіше те, що за прямим призначенням армія Російської імперії форт майже не використовувала. А під час Першої світової війни російські війська просто залишили його без бою.

Згодом його штурмували українські січові стрільці, звільняючи від більшовиків, а в часи Другої світової тут базувалися німецькі підрозділи.

Який зараз форт: дивитись відео

Чому він став схожим на "місто-привид"?

Після воєн форт виявився нікому непотрібним. Радянська влада намагалася облаштувати тут склади, але через надмірну вологість ідею закинули. Без належного догляду споруду почала поглинати природа.

Крізь масивний бетон проросли дерева, стіни вкрилися мохом, а темні аварійні колодязі стали смертельно небезпечними пастками.

Сьогодні Тараканівський форт – це популярний магніт для туристів та фотографів. Атмосфера занепаду, величні арки та довгі напівтемні галереї дійсно створюють враження знімального майданчика для фільму жахів.

Проте рятувальники та гіди вкотре закликають бути максимально обережними. Форт перебуває в аварійному стані, багато перекриттів можуть обвалитися, а під ногами зяють глибокі підземні пастки.