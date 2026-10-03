Речь идет о знаменитом Таракановском форте, расположенном в Ровенской области. О том, что на самом деле происходило за его массивными бетонными стенами и почему реальность поражает гораздо больше, чем вымыслы, рассказывает 24 Канал.

"Проклятое место": какие легенды пугают туристов

Таракановский форт давно заслужил славу одного из самых мистических объектов Украины. Среди местных жителей и любителей экстрима веками ходят слухи, что эта земля проклята.

Согласно легендам, в лабиринтах подземных туннелей и заброшенных казематах до сих пор слышны шаги австрийских и немецких военных, погибших здесь во время ожесточенных боев Первой и Второй мировых войн.

Говорят, что в форте существует аномальная зона: часы здесь останавливаются, компасы сходят с ума, а люди теряют ориентацию в пространстве и видят странные силуэты.

Более того, ходили слухи о секретных лабораториях, где во время войны якобы проводили тайные эксперименты над людьми, поэтому энергетика места стала "тяжелой".

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Что произошло на самом деле?

Несмотря на множество жутких историй, настоящая судьба форта – это история о больших амбициях, стратегических ошибках и разрушительной силе времени.

В конце XIX века царское правительство выделило огромные средства на строительство мощного оборонительного сооружения вблизи Дубно. Главная цель – защитить железнодорожную линию Киев – Львов от возможного наступления Австро-Венгрии.

Сооружение было вершиной инженерной мысли того времени: бетонные укрепления, подземные ходы, вентиляция и даже электричество.

Самое интересное, что по прямому назначению армия Российской империи форт почти не использовала. А во время Первой мировой войны российские войска просто оставили его без боя.

Впоследствии его штурмовали украинские сечевые стрельцы, освобождая от большевиков, а во время Второй мировой войны здесь базировались немецкие подразделения.

Как выглядит форт сейчас: смотрите видео

Почему он стал похож на "город-призрак"?

После войн форт оказался никому не нужным. Советская власть пыталась обустроить здесь склады, но из-за чрезмерной влажности от этой идеи отказались. Без должного ухода сооружение начало поглощаться природой.

Сквозь массивный бетон проросли деревья, стены покрылись мхом, а темные аварийные колодцы стали смертельно опасными ловушками.

Сегодня Таракановский форт – это популярная достопримечательность для туристов и фотографов. Атмосфера запустения, величественные арки и длинные полутемные галереи действительно создают впечатление съемочной площадки для фильма ужасов.

Однако спасатели и гиды в очередной раз призывают к максимальной осторожности. Форт находится в аварийном состоянии, многие перекрытия могут обрушиться, а под ногами зяют глубокие подземные ловушки.