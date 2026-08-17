35 років Незалежності – 35 українських хітів, які варто додати у свій плейлист
За 35 років Незалежності українська музика пройшла величезний шлях. Одні пісні ставали голосом цілої епохи, інші – звучали на великих сценах, Майданах і навіть ставали світовими хітами.
До 35-річчя Незалежності України 24 Канал зібрав 35 композицій, які по-своєму відображають різні періоди життя країни. Від перших рок-хітів 90-х до сучасних пісень.
1991 – "Ми – хлопці з Бандерштадту"
Перший рік Незалежності важко уявити без зухвалого львівського року. Пісня гурту "Брати Гадюкіни" стала однією із найпомітніших композицій української рок-сцени того часу та добре передала дух перших років незалежної України.
"Брати Гадюкіни" – "Ми – хлопці з Бандерштадту": дивіться відео
1992 – "Шось зимно"
На початку 90-х гурт "Скрябін" уже формував абсолютно нове для України звучання. "Шось зимно" добре передає атмосферу того періоду – експериментальну, трохи похмуру, але дуже самобутню.
"Скрябін" – "Шось зимно": дивіться відео
1993 – "То моє море"
Сестричка Віка стала однією з найяскравіших представниць української альтернативної сцени. Її епатаж і незалежність чудово вписувалися у музичні настрої перших років Незалежності.
Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео
1994 – "Ти подобаєшся мені"
Легкий попхіт Віктора Павліка став однією із впізнаваних пісень української сцени 90-х. Саме такі пісні тоді формували нову українську попмузику.
Віктор Павлік – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео
1995 – "Вона"
Ця пісня гурту "Плач Єремії" давно стала класикою української музики. Композиція Тараса Чубая з меланхолійним звучанням і простою, але сильною історією залишається однією з найвідоміших пісень 90-х.
"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео
1996 – "Так просто"
У середині 90-х українська попсцена переживала справжній розквіт. Пісня Ірини Білик "Так просто" стала одним із головних хітів того періоду, а сама співачка перетворилася на одну з найпопулярніших артисток країни.
Ірина Білик – "Так просто": дивіться відео
1997 – "Весна"
"Весна" – одна із тих пісень, яка сьогодні вважається українською рок-класикою. Гурт "Воплі Відоплясова" поєднав у ньому рок, фольклор і шалений сценічний драйв.
"Воплі Відоплясова" – "Весна": дивіться відео
1998 – "Там, де нас нема"
Для багатьох слухачів саме з цієї композиції почалася історія великого "Океану Ельзи". Пісня увійшла до дебютного альбому гурту, який вийшов у 1998 році, та згодом стала однією з його візитівок.
"Океан Ельзи" – "Там, де нас нема": дивіться відео
1999 – "Місяць"
Кінець 90-х подарував українській попсцені чимало романтичних хітів. Пісня Наталії Могилевської "Місяць" стала однією з композицій, які добре передають настрій тієї музичної епохи.
Наталія Могилевська – "Місяць": дивіться відео
2000 – "Відпусти"
На початку 2000-х "Океан Ельзи" стрімко набирав популярність і ставав одним із головних гуртів української сцени. Пісня "Відпусти" увійшла до однойменного альбому та стала одним із перших великих хітів колективу.
"Океан Ельзи" – "Відпусти": дивіться відео
2001 – "100%-ий плагіат"
Сашко Положинський і гурт "Тартак" принесли в українську музику ще більше іронії, енергії та соціальних текстів. "100%-ий плагіат" добре демонструє характерне звучання колективу початку 2000-х.
"Тартак" – "100%-ий плагіат": дивіться відео
2002 – "Холодно"
Ця пісня стала однією із найбільш упізнаваних у ранній дискографії "Океану Ельзи". Атмосферне звучання та поетичний текст закріпили за гуртом статус одного з головних українських рок-колективів.
"Океан Ельзи" – "Холодно": дивіться відео
2003 – "Спи собі сама"
Кузьма Скрябін умів говорити про складні речі простою мовою. "Спи собі сама" показує більш ліричну сторону гурту та стала однією з композицій, які слухачі пам'ятають і сьогодні.
"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео
2004 – "Дикі танці"
У 2004 році Україна вперше перемогла на Євробаченні. Руслана з "Дикими танцями" поєднала карпатські мотиви із сучасною попмузикою та не лише підкорила європейську сцену, а й відкрила українську музику для мільйонів слухачів.
Ruslana – "Дикі Танці": дивіться відео
2005 – "Люди як кораблі"
Одна з найвідоміших філософських пісень Кузьми Скрябіна. У ній музикант розмірковує про людей, стосунки та те, як кожен проходить власний шлях.
"Скрябін" – "Люди як кораблі": дивіться відео
2006 – "Олені"
У 2006 році гурт "ТІК" випустив пісню "Олені", записану спільно з білоруським гуртом "Ляпис Трубецкой". Композиція швидко стала одним із найвпізнаваніших хітів ТІК та фактично візитівкою гурту.
"ТІК" – "Олені": дивіться відео
2007 – "Все буде добре"
У 2007 році "Океан Ельзи" випустив альбом "Міра", до якого увійшла ця пісня. "Все буде добре" швидко стала одним із головних хітів гурту того періоду та очолила українські радіочарти.
"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео
2008 – "Наодинці"
Лірична і дуже впізнавана композиція "Бумбоксу" стала ще одним прикладом особливого стилю гурту. Пісня поєднала характерний вокал Андрія Хливнюка з атмосферним звучанням.
"Бумбокс" – "Наодинці": дивіться відео
2009 – "Випускний"
У 2009 році "Скрябін" представив пісню "Випускний". Кузьма традиційно простою мовою розповів історію, близьку багатьом слухачам.
2010 – "Тримай"
У 2010 році гурт Lama представив пісню "Тримай". Композиція стала однією з помітних робіт гурту та добре передала характерне для Lama поєднання ліричності, атмосферного звучання й сильного жіночого вокалу.
Lama – "Тримай": дивіться відео
2011 – "Говорили і курили"
У 2011 році "Скрябін" представив пісню "Говорили і курили". Композиція швидко запам'яталася слухачам завдяки характерній для Кузьми простій мові та впізнаваному звучанню гурту.
"Скрябін" – "Говорили і курили": дивіться відео
2012 – "І всю ніч"
У 2012 році гурт "Антитіла" випустив пісню "І всю ніч", яка того ж літа стала одним із помітних українських хітів. Легка й безтурботна композиція добре передає атмосферу української поп-рок сцени початку 2010-х.
"Антитіла" – "І всю ніч": дивіться відео
2013 – "Стріляй"
Пісня "Океану Ельзи" увійшла до альбому "Земля", який вийшов у 2013 році. Композиція стала однією із найбільш емоційних та та ще раз показала, чому гурт залишається одним із головних представників українського року.
"Океан Ельзи" – "Стріляй": дивіться відео
2014 – "Misto"
Після Революції Гідності українська музична сцена почала ще активніше шукати власну ідентичність. ONUKA поєднала електроніку з українськими народними інструментами й показала, що фольклор може звучати абсолютно сучасно.
ONUKA – "Misto": дивіться відео
2015 – "Тримай"
Пісня стала одним із перших великих хітів Христини Соловій. Її незвичний вокал і поєднання сучасного звучання з фольклорними мотивами швидко привернули увагу слухачів.
Христина Соловій – "Тримай": дивіться відео
2016 – "1944"
Ще одна перемога України на Євробаченні. Джамала виконала "1944" і принесла країні другу перемогу в конкурсі. Пісня також стала важливим нагадуванням про трагедію депортації кримських татар.
Джамала – "1944": дивіться відео
2017 – "TDME"
У цей період "Антитіла" остаточно закріпилися серед найпомітніших українських рок-гуртів. "TDME" стала однією з найбільш упізнаваних композицій колективу та отримала широку популярність серед слухачів.
"Антитіла" – "TDME": дивіться відео
2018 – "Плакала"
Пісня стала справжнім проривом для гурту KAZKA. "Плакала" дуже швидко перетворилася на один із найвідоміших українських хітів останніх років і допомогла колективу вийти на міжнародну аудиторію.
KAZKA – "Плакала": дивіться відео
2019 – "Вільна"
Наприкінці 2019 року Тіна Кароль та Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна". Композиція стала саундтреком до фільму "Віддана" та привернула увагу поєднанням потужного вокалу двох українських співачок.
Тіна Кароль & Юлія Саніна – "Вільна": дивіться відео
2020 – "Соловей"
У 2020 році Go_A показали, наскільки органічно можна поєднувати український фольклор та електронну музику. "Соловей" став однією із пісень, із якими гурт тоді привернув увагу широкої аудиторії.
Go_A – "Соловей": дивіться відео
2021 – "Шум"
Через рік Go_A знову опинилися в центрі уваги – цього разу з "Шумом". Українська фольк-електроніка прозвучала на великій європейській сцені та стала одним із найяскравіших музичних моментів року.
Go_A – "Шум": дивіться відео
2022 – "Stefania"
У 2022 році Україна втретє перемогла на Євробаченні. "Stefania" Kalush Orchestra стала не лише конкурсним хітом, а й одним із символів року для українців.
Kalush Orchestra – "Stefania": дивіться відео
2023 – "Фортеця Бахмут"
Під час повномасштабної війни українська музика отримала новий вимір. Пісня "Антитіл" "Фортеця Бахмут" стала однією з композицій, пов'язаних із героїчною обороною міста та українськими військовими.
"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео
2024 – "Teresa & Maria"
Дует alyona alyona та Jerry Heil представив Україну на Євробаченні-2024 і посів третє місце. "Teresa & Maria" стала ще одним прикладом того, як українська музика може поєднувати сучасний поп, реп і сильне змістове повідомлення.
alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria": дивіться відео
2025 – "Додай гучності"
Останній рік у цій музичній хроніці залишаємо за Jerry Heil. "Додай гучності" стала яскравим прикладом сучасного українського попзвучання.
Jerry Heil – "Додай гучності": дивіться відео