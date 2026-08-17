До 35-річчя Незалежності України 24 Канал зібрав 35 композицій, які по-своєму відображають різні періоди життя країни. Від перших рок-хітів 90-х до сучасних пісень.

1991 – "Ми – хлопці з Бандерштадту"

Перший рік Незалежності важко уявити без зухвалого львівського року. Пісня гурту "Брати Гадюкіни" стала однією із найпомітніших композицій української рок-сцени того часу та добре передала дух перших років незалежної України.

"Брати Гадюкіни" – "Ми – хлопці з Бандерштадту": дивіться відео

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1992 – "Шось зимно"

На початку 90-х гурт "Скрябін" уже формував абсолютно нове для України звучання. "Шось зимно" добре передає атмосферу того періоду – експериментальну, трохи похмуру, але дуже самобутню.

"Скрябін" – "Шось зимно": дивіться відео

1993 – "То моє море"

Сестричка Віка стала однією з найяскравіших представниць української альтернативної сцени. Її епатаж і незалежність чудово вписувалися у музичні настрої перших років Незалежності.

Сестричка Віка – "То моє море": дивіться відео

1994 – "Ти подобаєшся мені"

Легкий попхіт Віктора Павліка став однією із впізнаваних пісень української сцени 90-х. Саме такі пісні тоді формували нову українську попмузику.

Віктор Павлік – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео

1995 – "Вона"

Ця пісня гурту "Плач Єремії" давно стала класикою української музики. Композиція Тараса Чубая з меланхолійним звучанням і простою, але сильною історією залишається однією з найвідоміших пісень 90-х.

"Плач Єремії" – "Вона": дивіться відео

1996 – "Так просто"

У середині 90-х українська попсцена переживала справжній розквіт. Пісня Ірини Білик "Так просто" стала одним із головних хітів того періоду, а сама співачка перетворилася на одну з найпопулярніших артисток країни.

Ірина Білик – "Так просто": дивіться відео

1997 – "Весна"

"Весна" – одна із тих пісень, яка сьогодні вважається українською рок-класикою. Гурт "Воплі Відоплясова" поєднав у ньому рок, фольклор і шалений сценічний драйв.

"Воплі Відоплясова" – "Весна": дивіться відео

1998 – "Там, де нас нема"

Для багатьох слухачів саме з цієї композиції почалася історія великого "Океану Ельзи". Пісня увійшла до дебютного альбому гурту, який вийшов у 1998 році, та згодом стала однією з його візитівок.

"Океан Ельзи" – "Там, де нас нема": дивіться відео

1999 – "Місяць"

Кінець 90-х подарував українській попсцені чимало романтичних хітів. Пісня Наталії Могилевської "Місяць" стала однією з композицій, які добре передають настрій тієї музичної епохи.

Наталія Могилевська – "Місяць": дивіться відео

2000 – "Відпусти"

На початку 2000-х "Океан Ельзи" стрімко набирав популярність і ставав одним із головних гуртів української сцени. Пісня "Відпусти" увійшла до однойменного альбому та стала одним із перших великих хітів колективу.

"Океан Ельзи" – "Відпусти": дивіться відео

2001 – "100%-ий плагіат"

Сашко Положинський і гурт "Тартак" принесли в українську музику ще більше іронії, енергії та соціальних текстів. "100%-ий плагіат" добре демонструє характерне звучання колективу початку 2000-х.

"Тартак" – "100%-ий плагіат": дивіться відео

2002 – "Холодно"

Ця пісня стала однією із найбільш упізнаваних у ранній дискографії "Океану Ельзи". Атмосферне звучання та поетичний текст закріпили за гуртом статус одного з головних українських рок-колективів.

"Океан Ельзи" – "Холодно": дивіться відео

2003 – "Спи собі сама"

Кузьма Скрябін умів говорити про складні речі простою мовою. "Спи собі сама" показує більш ліричну сторону гурту та стала однією з композицій, які слухачі пам'ятають і сьогодні.

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео

2004 – "Дикі танці"

У 2004 році Україна вперше перемогла на Євробаченні. Руслана з "Дикими танцями" поєднала карпатські мотиви із сучасною попмузикою та не лише підкорила європейську сцену, а й відкрила українську музику для мільйонів слухачів.

Ruslana – "Дикі Танці": дивіться відео

2005 – "Люди як кораблі"

Одна з найвідоміших філософських пісень Кузьми Скрябіна. У ній музикант розмірковує про людей, стосунки та те, як кожен проходить власний шлях.

"Скрябін" – "Люди як кораблі": дивіться відео

2006 – "Олені"

У 2006 році гурт "ТІК" випустив пісню "Олені", записану спільно з білоруським гуртом "Ляпис Трубецкой". Композиція швидко стала одним із найвпізнаваніших хітів ТІК та фактично візитівкою гурту.

"ТІК" – "Олені": дивіться відео

2007 – "Все буде добре"

У 2007 році "Океан Ельзи" випустив альбом "Міра", до якого увійшла ця пісня. "Все буде добре" швидко стала одним із головних хітів гурту того періоду та очолила українські радіочарти.

"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео

2008 – "Наодинці"

Лірична і дуже впізнавана композиція "Бумбоксу" стала ще одним прикладом особливого стилю гурту. Пісня поєднала характерний вокал Андрія Хливнюка з атмосферним звучанням.

"Бумбокс" – "Наодинці": дивіться відео

2009 – "Випускний"

У 2009 році "Скрябін" представив пісню "Випускний". Кузьма традиційно простою мовою розповів історію, близьку багатьом слухачам.

2010 – "Тримай"

У 2010 році гурт Lama представив пісню "Тримай". Композиція стала однією з помітних робіт гурту та добре передала характерне для Lama поєднання ліричності, атмосферного звучання й сильного жіночого вокалу.

Lama – "Тримай": дивіться відео

2011 – "Говорили і курили"

У 2011 році "Скрябін" представив пісню "Говорили і курили". Композиція швидко запам'яталася слухачам завдяки характерній для Кузьми простій мові та впізнаваному звучанню гурту.

"Скрябін" – "Говорили і курили": дивіться відео

2012 – "І всю ніч"

У 2012 році гурт "Антитіла" випустив пісню "І всю ніч", яка того ж літа стала одним із помітних українських хітів. Легка й безтурботна композиція добре передає атмосферу української поп-рок сцени початку 2010-х.

"Антитіла" – "І всю ніч": дивіться відео

2013 – "Стріляй"

Пісня "Океану Ельзи" увійшла до альбому "Земля", який вийшов у 2013 році. Композиція стала однією із найбільш емоційних та та ще раз показала, чому гурт залишається одним із головних представників українського року.

"Океан Ельзи" – "Стріляй": дивіться відео

2014 – "Misto"

Після Революції Гідності українська музична сцена почала ще активніше шукати власну ідентичність. ONUKA поєднала електроніку з українськими народними інструментами й показала, що фольклор може звучати абсолютно сучасно.

ONUKA – "Misto": дивіться відео

2015 – "Тримай"

Пісня стала одним із перших великих хітів Христини Соловій. Її незвичний вокал і поєднання сучасного звучання з фольклорними мотивами швидко привернули увагу слухачів.

Христина Соловій – "Тримай": дивіться відео

2016 – "1944"

Ще одна перемога України на Євробаченні. Джамала виконала "1944" і принесла країні другу перемогу в конкурсі. Пісня також стала важливим нагадуванням про трагедію депортації кримських татар.

Джамала – "1944": дивіться відео

2017 – "TDME"

У цей період "Антитіла" остаточно закріпилися серед найпомітніших українських рок-гуртів. "TDME" стала однією з найбільш упізнаваних композицій колективу та отримала широку популярність серед слухачів.

"Антитіла" – "TDME": дивіться відео

2018 – "Плакала"

Пісня стала справжнім проривом для гурту KAZKA. "Плакала" дуже швидко перетворилася на один із найвідоміших українських хітів останніх років і допомогла колективу вийти на міжнародну аудиторію.

KAZKA – "Плакала": дивіться відео

2019 – "Вільна"

Наприкінці 2019 року Тіна Кароль та Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна". Композиція стала саундтреком до фільму "Віддана" та привернула увагу поєднанням потужного вокалу двох українських співачок.

Тіна Кароль & Юлія Саніна – "Вільна": дивіться відео

2020 – "Соловей"

У 2020 році Go_A показали, наскільки органічно можна поєднувати український фольклор та електронну музику. "Соловей" став однією із пісень, із якими гурт тоді привернув увагу широкої аудиторії.

Go_A – "Соловей": дивіться відео

2021 – "Шум"

Через рік Go_A знову опинилися в центрі уваги – цього разу з "Шумом". Українська фольк-електроніка прозвучала на великій європейській сцені та стала одним із найяскравіших музичних моментів року.

Go_A – "Шум": дивіться відео

2022 – "Stefania"

У 2022 році Україна втретє перемогла на Євробаченні. "Stefania" Kalush Orchestra стала не лише конкурсним хітом, а й одним із символів року для українців.

Kalush Orchestra – "Stefania": дивіться відео

2023 – "Фортеця Бахмут"

Під час повномасштабної війни українська музика отримала новий вимір. Пісня "Антитіл" "Фортеця Бахмут" стала однією з композицій, пов'язаних із героїчною обороною міста та українськими військовими.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут": дивіться відео

2024 – "Teresa & Maria"

Дует alyona alyona та Jerry Heil представив Україну на Євробаченні-2024 і посів третє місце. "Teresa & Maria" стала ще одним прикладом того, як українська музика може поєднувати сучасний поп, реп і сильне змістове повідомлення.

alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria": дивіться відео

2025 – "Додай гучності"

Останній рік у цій музичній хроніці залишаємо за Jerry Heil. "Додай гучності" стала яскравим прикладом сучасного українського попзвучання.

Jerry Heil – "Додай гучності": дивіться відео