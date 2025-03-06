Задуха в камері та озброєні наглядачі: блогерка за допомогою ШІ показала день Стуса в тюрмі

Василь Стус був одним з найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Стус був репресованим і помер під час другого арешту в карцері, куди його кинули за те, що він читав книгу, спершись ліктями на верхні нари.

У мережі набули неабиякої популярності, де за допомогою штучного інтелекту показують день видатних особистостей, чи визначних подій. Українська культурна блогерка Софія Безверха за допомогою ШІ зі спогадів Василя Овсієнка, співкамерника Стуса, показала день українського письменника в його останній тюрмі, пише 24 Канал.

Дивіться відео Як виглядає реклама з голосом Квітки Цісик, яку прослухали понад 20 мільярдів разів

Якою була камера Василя Стуса

Стус відбував ув'язнення в тюрмі у Пермській області Росії в камері ВС-389/36. За стіною від Стуса був ще один видатний українець, який потрапив під репресії, – Левко Лук'яненко. Однак бачитись Стус і Лук'яненко не могли.

Щодня у в'язниці в Стуса була однакова робота – вісім годин прикручувати 500 шнурів до прасок. Щодня дисидент, знищений Радянською владою, прогулювався під наглядом озброєних до зубів наглядачів.

Блогерка за допомогою ШІ показала день Василя Стуса в тюрмі: дивіться відео

Щодо харчування, то в основному ув'язненим давали одну крупу. Стус переніс операцію ще у 1975 році, після чого він не міг багато з'їсти.

Стус писав таборові "блоги": роздуми про життя та історії людей, які разом із ним відбували покарання. Щоб приховати ці тексти від наглядачів табору, Василь писав їх дрібнесеньким почерком на тонких смужках технічного паперу.

Ці 16 нотаток дивом вивезла на Захід дружина литовського політв'язня Баліса Гаяускаса. Згодом їх видали під назвою "З таборового зошита". За це Стус отримав рік у карцері.