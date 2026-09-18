Раз на рік тут ллється вино замість води: як виглядає казковий фонтан у Чехії

Зазвичай із таких каскадів тече вода, але в одному чеському містечку раз на рік усе відбувається зовсім інакше. Старовинні кам'яні сходи на кілька хвилин перетворюються на місце, де замість води можна побачити справжню винну річку.

Цю незвичну традицію влаштовують під час щорічного свята вина у Куксі. Що відбувається з вином далі та чому люди спеціально приїжджають подивитися на цей каскад, пише 24 Канал.

Звідки там береться вино?

Кукс розташований у східній частині Чехії та відомий своїм старовинним бароковим комплексом. Перед колишнім госпіталем є великі кам'яні сходи з каскадами, якими у звичайний час вода не тече. А от під час Vinobraní na Kuksu їх використовують незвично.

У другу суботу вересня на фестивалі запускають винний каскад, тому замість води по сходах починає стікати вино. Виглядає це приблизно так, ніби хтось випадково відкрив величезний винний кран. Люди збираються біля каскаду з келихами та ловлять напій, поки він стікає вниз.

Як виглядає цей фонтан / скриншоти з bzinews та The Česko

Це не просто красиве фото

Винний каскад є частиною великого свята врожаю. На фестивалі можна скуштувати вина від чеських і моравських виноробів, спробувати бурчак, купити їжу та послухати музику.

Тобто люди приїжджають сюди не лише заради кількох хвилин, коли сходами тече вино. Протягом дня в Куксі проходять дегустації, ярмарок та інші святкові заходи. Саме тому каскад став однією з головних родзинок Vinobraní.

Для туристів це ще й можливість побачити одну з найцікавіших традицій Кукса безпосередньо на місці.

А що це за місце?

Кукс виник навколо комплексу, який почав розвивати граф Франтішек Антонін Шпорк наприкінці XVII століття. Тут з'явилися курорт, госпіталь, церква та інші споруди, які збереглися до наших днів.

Особливо Кукс відомий скульптурами Матіаша Бернарда Брауна, які стоять біля комплексу. Через них і старовинну архітектуру місце виглядає незвично навіть у звичайний день.

А під час винного фестивалю до цієї картинки додається ще одна деталь: вино, яке тече просто сходами.