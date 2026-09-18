Эту необычную традицию устраивают во время ежегодного праздника вина в Куксе. Что происходит с вином дальше и почему люди специально приезжают посмотреть на этот каскад, пишет 24 Канал.

Откуда там берется вино?

Кукс расположен в восточной части Чехии и известен своим старинным барочным комплексом. Перед бывшим госпиталем находится большая каменная лестница с каскадами, по которым в обычное время вода не течет. А вот во время Vinobraní na Kuksu их используют необычным образом.

Во вторую субботу сентября на фестивале запускают винный каскад, поэтому вместо воды по лестнице начинает стекать вино. Выглядит это примерно так, будто кто-то случайно открыл огромный винный кран. Люди собираются у каскада с бокалами и ловят напиток, пока он стекает вниз.

Как выглядит этот фонтан / скриншоты с bzinews и The Česko

Это не просто красивое фото

Винный каскад – часть большого праздника урожая. На фестивале можно попробовать вина от чешских и моравских виноделов, отведать бурчак, купить еду и послушать музыку.

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То есть люди приезжают сюда не только ради тех нескольких минут, когда по лестнице течет вино. В течение дня в Куксе проходят дегустации, ярмарка и другие праздничные мероприятия. Именно поэтому каскад стал одной из главных изюминок Vinobraní.

Для туристов это еще и возможность увидеть одну из самых интересных традиций Кукса непосредственно на месте.

А что это за место?

Кукс возник вокруг комплекса, который начал развивать граф Франтишек Антонин Шпорк в конце XVII века. Здесь появились курорт, госпиталь, церковь и другие сооружения, сохранившиеся до наших дней.

Особенно Кукс известен скульптурами Матиаша Бернарда Брауна, которые стоят возле комплекса. Благодаря им и старинной архитектуре место выглядит необычно даже в обычный день.

А во время винного фестиваля к этой картинке добавляется еще одна деталь: вино, которое течет прямо по лестнице.