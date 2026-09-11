Володимир Великий мав ще одне ім'я: чому після хрещення князь обрав саме його

Володимир Великий, якого ми звикли знати саме під цим ім'ям, після хрещення отримав ще одне. Серед кількох можливих варіантів він обрав те, яке мало особливе символічне значення.

Про це розповів український історик і глава Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Яким було хрестильне ім'я Володимира Великого

За словами Алфьорова, ім'я Володимир не було хрестильним. Воно належало до династичних імен, які використовували представники князівської династії.

Після прийняття християнства Володимир Великий міг отримати будь-яке християнське ім'я. Однак під час хрещення князь став Василем.

Став він Василем не просто так, а тому, що ім'я "басилевс" – Василь – означає "монарх, правитель, імператор",

– зазначає історик.

Хрещення Володимира Великого / Фреска Віктора Васнецова

Тож хрестильне ім'я Василь добре відповідало статусу київського князя. Алфьоров звертає увагу, що навіть у виборі християнського імені Володимир Великий підійшов до питання дуже ретельно.