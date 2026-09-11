Об этом рассказал украинский историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Каким было крестильное имя Владимира Великого

По словам Алферова, имя Владимир не было крестильным. Оно относилось к династическим именам, которые использовали представители княжеской династии.

После принятия христианства Владимир Великий мог получить любое христианское имя. Однако во время крещения князь стал Василием.

Он стал Василием не просто так, а потому, что имя "басилевс" – Василий – означает "монарх, правитель, император",

– отмечает историк.

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Крещение Владимира Великого / Фреска Виктора Васнецова

Поэтому крестильное имя Василий хорошо соответствовало статусу киевского князя. Алфьоров обращает внимание на то, что даже к выбору христианского имени Владимир Великий подошел очень тщательно.