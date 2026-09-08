Математичний лайфхак, про який мовчать у школі: як за секунди ділити будь-яке число на 5

Ділити числа на 5 можна значно швидше, ніж багато хто звик робити зі шкільних часів. Для цього є простий прийом, який дозволяє отримати відповідь буквально за кілька секунд.

Для швидкого ділення на 5 достатньо додати до числа саме себе, а потім у результаті відокремити одну цифру комою. Про цю цікаву деталь у своєму відео на Facebook розповіла репетиторка з математики Оксана Помазан.

Як швидко ділити на 5

За словами репетиторки, щоб швидко поділити число на 5, потрібно додати число до самого себе, а в отриманій відповіді поставити кому перед останньою цифрою.

Наприклад, якщо потрібно 14 поділити на 5, додаємо 14 + 14 та отримуємо 28. Після цього відокремлюємо одну цифру комою – виходить 2,8, що і є правильною відповіддю.

За таким самим принципом можна швидко порахувати й інший приклад. Якщо потрібно 36 поділити на 5, додаємо 36 + 36 та отримуємо 72. Відділяємо одну цифру комою – маємо 7,2.

Легкий спосіб ділення на 5: дивіться відео

Так, запропонований репетиторкою прийом дозволяє ділити на 5 всього за одну коротку дію.

Відео Помазан зібрало десятки тисяч вподобань, а в коментарях користувачі активно обговорили незвичний метод. Частина людей розповіла, що не знала про такий прийом.

Водночас інші поділилися, що звикли просто ділити число на 10 і множити результат на 2. Дехто також заявив, що запропонований спосіб може бути дещо складнішим за звичний для них варіант.