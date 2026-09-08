Чтобы быстро разделить число на 5, достаточно прибавить к нему само это число, а затем в результате отделить одну цифру запятой. Об этой интересной детали в своем видео на Facebook рассказала репетитор по математике Оксана Помазан.

Как быстро делить на 5

По словам репетитора, чтобы быстро разделить число на 5, нужно прибавить число к самому себе, а в полученном ответе поставить запятую перед последней цифрой.

Например, если нужно разделить 14 на 5, складываем 14 + 14 и получаем 28. После этого отделяем одну цифру запятой – получается 2,8, что и является правильным ответом.

По тому же принципу можно быстро вычислить и другой пример. Если нужно разделить 36 на 5, складываем 36 + 36 и получаем 72. Отделяем одну цифру запятой – получаем 7,2.

Простой способ деления на 5: смотрите видео

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Так, предложенный репетитором прием позволяет делить на 5 всего за одно короткие действие.

Видео Помазан собрало десятки тысяч лайков, а в комментариях пользователи активно обсудили необычный метод. Часть людей рассказала, что не знала о таком приеме.

В то же время другие поделились, что привыкли просто делить число на 10 и умножать результат на 2. Некоторые также заявили, что предложенный способ может быть несколько сложнее привычного для них варианта.