Центри вакцинації відновили роботу: за добу щеплення зробили понад 36 тисяч людей

Від учора, 3 січня, пункти вакцинації населення відновили свою роботу. За добу щеплення проти коронавірусу отримали понад 36 тисяч людей.

Центри вакцинації відновили роботу

З 36 289 вакцинованих – першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

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Щеплення проводили 476 мобільні бригади з імунізації, 2 450 пункти щеплення та 363 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Стартувала вакцинальна кампанія в Україні 24 лютого 2021 року. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини:

з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей,

отримали дві дози – 13 762 162 людини,

отримали додаткову дозу – 4 159 людей,

бустерну дозу – 5 713 людей.

Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,

Coronavac – 4 789 969,

AstraZeneca – 1 621 708,

Moderna – 1 471 711,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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