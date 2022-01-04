Центри вакцинації відновили роботу: за добу щеплення зробили понад 36 тисяч людей
4 січня 2022 , 09:52Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Від учора, 3 січня, пункти вакцинації населення відновили свою роботу. За добу щеплення проти коронавірусу отримали понад 36 тисяч людей.
Центри вакцинації відновили роботу
З 36 289 вакцинованих – першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
Актуально За добу в Україні понад 1700 людей інфікувались коронавірусом, 135 – померли
Щеплення проводили 476 мобільні бригади з імунізації, 2 450 пункти щеплення та 363 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Стартувала вакцинальна кампанія в Україні 24 лютого 2021 року. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини:
- з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей,
- отримали дві дози – 13 762 162 людини,
- отримали додаткову дозу – 4 159 людей,
- бустерну дозу – 5 713 людей.
Загалом проведено 28 493 854 щеплення.Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,
- Coronavac – 4 789 969,
- AstraZeneca – 1 621 708,
- Moderna – 1 471 711,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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