Центры вакцинации возобновили работу: за сутки прививки сделали свыше 36 тысяч человек
Источник:Минздрав Украины
Со вчерашнего дня, 3 января, пункты вакцинации населения возобновили свою работу. За сутки прививки против коронавируса получили более 36 тысяч человек.
Центры вакцинации возобновили работу
36 289 человек вакцинированы против COVID-19, в том числе первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
Актуально За сутки в Украине более 1700 человек заразились коронавирусом, 135 – умерли
Вакцинацию проводили 476 мобильных бригад по иммунизации, 2 450 пункта прививки и 363 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
Стартовала вакцинальная кампания в Украине 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привиты 14 721 822 человека:
- из них получили первую дозу – 14 721 820 человек,
- получили две дозы – 13 762 162 человека,
- получили дополнительную дозу – 4 159 человек,
- бустерную дозу – 5 713 людей.
В целом проведены 28 493 854 прививки.Обратите внимание! Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,
- Coronavac – 4 789 969,
- AstraZeneca – 1 621 708,
- Moderna – 1 471 711,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала
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