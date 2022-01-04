Центры вакцинации возобновили работу: за сутки прививки сделали свыше 36 тысяч человек

Со вчерашнего дня, 3 января, пункты вакцинации населения возобновили свою работу. За сутки прививки против коронавируса получили более 36 тысяч человек.

Центры вакцинации возобновили работу

36 289 человек вакцинированы против COVID-19, в том числе первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

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Вакцинацию проводили 476 мобильных бригад по иммунизации, 2 450 пункта прививки и 363 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Стартовала вакцинальная кампания в Украине 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привиты 14 721 822 человека:

из них получили первую дозу – 14 721 820 человек,

получили две дозы – 13 762 162 человека,

получили дополнительную дозу – 4 159 человек,

бустерную дозу – 5 713 людей.

В целом проведены 28 493 854 прививки.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,

Coronavac – 4 789 969,

AstraZeneca – 1 621 708,

Moderna – 1 471 711,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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