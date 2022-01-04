Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 970 пациентов с осложненным течением коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 135 пациентов.
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Количество тестирований
За сутки лаборатории провели всего 25 762 теста на коронавирус.
- методом ПЦР – 11 633;
- методом ИФА – 1340;
- экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 364;
- Винницкая область – 64;
- Волынская область – 26;
- Днепропетровская область – 108;
- Донецкая область – 124;
- Житомирская область – 17;
- Закарпатская область – 51;
- Запорожская область – 17;
- Ивано-Франковская область – 34;
- Киевская область – 108;
- Кировоградская область – 43;
- Луганская область – 28;
- Львовская область – 85;
- Николаевская область – 20;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 129;
- Ровенская область – 33;
- Сумская область – 37;
- Тернопольская область – 46;
- Харьковская область – 141;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 8;
- Черкасская область – 85;
- Черновицкая область – 61;
- Черниговская область – 18.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика коронавируса
С начала пандемии СOVID-19 в Украине зарегистрировали 3 678 088 случаев заболевания. По состоянию на 4 января поправилось – 3 483 354 человека.
От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, скончались 96 436 человек.
По данным Минздрава, украинские лаборатории провели за все время пандемии 16 835 647 ПЦР-тестов.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала