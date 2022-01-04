Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 970 пациентов с осложненным течением коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 135 пациентов.

Внимание Карантин, вакцинация, таблетки: как Украина борется с коронавирусом

Количество тестирований

За сутки лаборатории провели всего 25 762 теста на коронавирус.

методом ПЦР – 11 633;

методом ИФА – 1340;

экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 – 12 789.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 364;

Винницкая область – 64;

Волынская область – 26;

Днепропетровская область – 108;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 17;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 17;

Ивано-Франковская область – 34;

Киевская область – 108;

Кировоградская область – 43;

Луганская область – 28;

Львовская область – 85;

Николаевская область – 20;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 129;

Ровенская область – 33;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 46;

Харьковская область – 141;

Херсонская область – 16;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 85;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 18.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика коронавируса

С начала пандемии СOVID-19 в Украине зарегистрировали 3 678 088 случаев заболевания. По состоянию на 4 января поправилось – 3 483 354 человека.

От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, скончались 96 436 человек.

По данным Минздрава, украинские лаборатории провели за все время пандемии 16 835 647 ПЦР-тестов.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала