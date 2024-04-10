Законопроєкт про мобілізацію: на важливому засіданні залишилися кілька десятків нардепів

Народні депутати 10 квітня зібралися у Верховній Раді, щоб обговорити поправки до другого читання законопроєкту про мобілізацію. Станом на пізній вечір, у залі усього кілька десятків нардепів.

Про це розповідають народні депутати з різних фракцій. Як зазначив один з народних обранців, очікувати на результати у питанні законопроєкту про мобілізацію 10 квітня не варто.

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Верховна Рада порожніє на очах

Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз дала коментар агентству Інтерфакс-Україна. У ньому вона зазначила, що у залі засідань близько пів сотні народних обранців.

У залі засідань наразі перебувають близько 50 народних депутатів,

– сказала вона.

За її словами, відбувався розгляд відхилення правок.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк о 20:53 у своєму телеграмі зазначив, що йшла шоста година розгляду правок до законопроєкту про мобілізацію.

Ну….в залі нас десь 35 депутатів. Тому не очікуйте результативних голосувань сьогодні. Поки на 742 правці, але далі піде значно швидше. P.S. Звичайно погано це виглядає все,

– зауважив він.

У Раді кілька десятків нардепів розглядають відхилення правок: дивіться відео

Ще один народний обранець близько 21:00 зауважив, що депутатів у залі Верховної Ради поменшало. За його словами, залишилося 38 парламентарів.

На сайті Верховної Ради вказують, що станом на 10 квітня український парламент налічує 401 народного депутата. Себто заледве одна восьма, а то й менше, була присутня ввечері на розгляді правок.

А тепер повернімося до того, задля чого парламентарі зібралися. Отже, 10 квітня у Верховній Раді розпочався розгляд законопроєкту №10449 про внесення змін до певних законів, які стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, у другому читанні.

Власне, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки 9 квітня завершив напрацювання до другого читання відповідного законопроєкту. Як зазначив Ярослав Железняк, 10 квітня розглядають відхилені 4263 правки, а 11 квітня – враховану 31.