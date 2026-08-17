Від криз і воєн до ЄС: які 5 посткомуністичних держав змінили своє майбутнє після 1991 року

1991 рік став одним із переломних моментів у новітній історії Європи. Тоді розпочався стрімкий розпад двох багатонаціональних комуністичних федерацій – Радянського Союзу та Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія.

У Балтії цей процес супроводжувався масовими мирними протестами, блокадами та спробами радянської влади зберегти контроль над республіками. На Балканах він переріс у серію воєн, які тривали майже все десятиліття. На тлі політичної невизначеності нові держави мусили одночасно будувати демократичні інституції, переходити до ринкової економіки та визначати своє місце в Європі.

Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Хорватія пройшли різні шляхи. Чотири з них вступили до Європейського Союзу 1 травня 2004 року, а Хорватія – 1 липня 2013-го. Їхній досвід показує, що проголошення незалежності є лише початком: подальший успіх залежить від тривалих реформ, якості державних інституцій і послідовного зовнішньополітичного курсу.



Коли країни оголосили про незалежність та вступили до ЄС / Інфографіка 24 Каналу

Литва першою проголосила незалежність

Литва стала першою радянською республікою, яка проголосила відновлення незалежності. 11 березня 1990 року Верховна Рада Литви ухвалила Акт про відновлення незалежної держави.

Москва не визнала цей крок одразу. У січні 1991 року радянські військові підрозділи спробували силою відновити контроль над стратегічними об'єктами у Вільнюсі. Під час штурму телевежі та інших будівель загинули 14 людей, сотні були поранені.

Після провалу серпневого путчу 1991 року міжнародне визнання незалежності Литви стало значно ширшим. 6 вересня того ж року Радянський Союз визнав незалежність балтійських держав.

Перехід до ринкової економіки був складним. Литві довелося перебудовувати виробничі та торговельні зв'язки, створювати нову правову систему й адаптувати державні інституції до європейських стандартів. Країна вступила до ЄС і НАТО у 2004 році, а з 2015-го використовує євро.



Вільнюс – столиця Литви / Фото Igor Gubaidulin

Сьогодні Литва розвиває фінансові технології, біотехнології та лазерну промисловість. Водночас її значення в Європі визначається не лише економікою, а й активною позицією у питаннях безпеки, підтримки України та захисту демократичних інституцій.

Естонія зробила ставку на цифрову державу

Естонія відновила незалежність 20 серпня 1991 року. Цьому передував широкий демократичний рух, відомий як Співоча революція, який охоплював Естонію, Латвію та Литву впродовж 1987 – 1991 років.

Після відновлення державності Естонія опинилася в складному економічному становищі. Її господарство було тісно пов'язане із загальносоюзною системою виробництва та торгівлі, яка швидко руйнувалася. Уряд під керівництвом Марта Лаара на початку 1990-х років провів радикальні ринкові реформи: лібералізував ціни й торгівлю, здійснив приватизацію та спростив податкову систему.

Одним із найважливіших рішень стала ставка на цифрові технології. У 1996 році Естонія започаткувала програму Tiigrihüpe, або "Стрибок тигра", спрямовану на комп'ютеризацію шкіл і розвиток цифрових навичок.

Згодом країна створила розгалужену систему електронного урядування. Естонці можуть користуватися електронною ідентифікацією, державними онлайн-сервісами та інтернет-голосуванням. Електронне голосування на загальнонаціональних виборах уперше застосували 2005 року, а програму електронного резидентства запустили 2014-го.



Таллінн – столиця Естонії / Фото Hongbin

Естонія вступила до ЄС у 2004 році, а 2011-го перейшла на євро. Країна також стала батьківщиною компаній Skype і Bolt. Її приклад демонструє, як невелика держава може компенсувати обмежені природні ресурси інвестиціями в освіту, технології та ефективність державного управління.

Латвія та Барикади у Ризі у січня 1991 року

Латвія проголосила відновлення незалежності 4 травня 1990 року, а 21 серпня 1991-го завершила перехідний період і відновила незалежність де-факто.

Важливим етапом боротьби стали Барикади в Ризі в січні 1991 року. Тисячі людей споруджували укріплення та охороняли парламент, телецентр і стратегічні об'єкти, побоюючись силового втручання радянської влади. У січні відбулися зіткнення з радянськими підрозділами ОМОН, а остаточне рішення про відновлення незалежності Латвія ухвалила після провалу путчу в Москві.

Радянська політика переселень і русифікації істотно змінила демографічний склад країни. За даними 1989 року, етнічні латиші становили приблизно 52% населення, тоді як частка етнічних росіян сягала близько 34%. Після відновлення незалежності Латвія одночасно будувала демократичну державу, формувала громадянську націю та вирішувала питання інтеграції російськомовного населення.

Економічний перехід супроводжувався кризами, зокрема серйозним потрясінням під час світової фінансової кризи 2008 року. Латвія приєдналася до ЄС у 2004 році, а 1 січня 2014-го запровадила євро.



Рига – столиця Латвії / Фото Darya Tryfanava

Традиційно важливими для країни були транспорт, логістика та порти. Проте значна частина транзитної моделі тривалий час залежала від вантажопотоків із Росії, що згодом зробило її вразливою. Сьогодні Рига залишається найбільшим економічним і діловим центром Латвії та одним із важливих міст Балтійського регіону.

Словенія та коротка війна за незалежність

Словенія та Хорватія 25 червня 1991 року ухвалили рішення про вихід із Югославії. Словенія офіційно проголосила незалежність 26 червня, після чого 27 червня Югославська народна армія розпочала військову операцію проти нової держави.

Конфлікт тривав десять днів і завершився за посередництва Європейського співтовариства. 7 липня 1991 року сторони підписали Бріонську декларацію, яка передбачала припинення бойових дій і мораторій на реалізацію рішень про незалежність.

Словенія уникла масштабної війни, яка охопила Хорватію, Боснію і Герцеговину та частину інших територій колишньої Югославії. Однією з причин була її географія, а іншою – відносно високий рівень економічного розвитку та тісні торговельні зв'язки з Австрією, Італією й іншими країнами Західної Європи.

Країна вступила до ЄС у 2004 році, а 1 січня 2007-го стала першою державою з групи країн, які приєдналися до Союзу під час великого розширення 2004 року, що запровадила євро.



Любляна – столиця Словенії / Фото detait

Словенський шлях був менш драматичним, ніж хорватський, однак його не можна зводити лише до вигідного географічного положення. Важливу роль відіграли державні інституції, політична стабільність, економічна база та послідовна інтеграція до європейських структур.

Хорватія – незалежність через війну

Хорватія проголосила незалежність 25 червня 1991 року – в один день зі Словенією. Проте на відміну від Словенії вона зіткнулася з масштабним збройним конфліктом.

Хорватська війна за незалежність тривала з 1991 до 1995 року. У ній урядові сили Хорватії протистояли сербським силам, які контролювали частину території країни, а також Югославській народній армії. До кінця 1991 року майже третина території Хорватії опинилася під сербським контролем.

Одним із символів війни став Вуковар, який зазнав значних руйнувань. Після завершення активної фази бойових дій Хорватія мусила відбудовувати інфраструктуру, розміновувати території, повертати біженців і врегульовувати наслідки міжетнічного конфлікту.

У 1995 році хорватські сили провели операції "Блискавка" та "Буря", унаслідок яких Загреб відновив контроль над більшістю окупованих територій. Операція "Буря" супроводжувалася масовим виїздом сербського населення та залишається предметом гострих суперечок у хорватській і сербській історичній пам'яті.

Європейська інтеграція Хорватії тривала довше, ніж інтеграція Словенії та країн Балтії. Серед умов вступу були реформи судової системи, боротьба з корупцією, захист прав меншин і співпраця з Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії.



Загреб – столиця Хорватії / Фото Lukas

Хорватія стала членом ЄС 1 липня 2013 року. 1 січня 2023-го країна приєдналася до єврозони та Шенгенської зони.

Спільний європейський результат

Естонія, Латвія, Литва, Словенія та Хорватія не мали однакового старту й не розвивалися за одним сценарієм.

Литва відновила незалежність першою серед радянських республік і пережила силове протистояння з Москвою.

відновила незалежність першою серед радянських республік і пережила силове протистояння з Москвою. Естонія зробила ставку на цифрову державу та відкриту економіку.

зробила ставку на цифрову державу та відкриту економіку. Латвія одночасно відновлювала незалежність, формувала нову громадянську модель і долала наслідки радянської демографічної політики.

одночасно відновлювала незалежність, формувала нову громадянську модель і долала наслідки радянської демографічної політики. Словенія уникла тривалої війни та скористалася відносно високим рівнем економічного розвитку.

уникла тривалої війни та скористалася відносно високим рівнем економічного розвитку. Хорватія проходила через повномасштабну війну, повоєнну відбудову й складні переговори з Європейським Союзом.

Їх об'єднує не "одна правильна модель", а кілька спільних рішень: створення демократичних інституцій, перехід до ринкової економіки, проведення правових реформ і стратегічний курс на членство в ЄС та НАТО.

Вступ до Європейського Союзу не усунув усіх проблем цих країн. Вони й надалі стикаються з демографічним скороченням, нерівністю, політичними конфліктами, корупційними ризиками та економічною залежністю від зовнішніх ринків. Проте членство в ЄС забезпечило їм доступ до спільного ринку, європейських програм фінансування та спільних політичних і правових механізмів.

Досвід цих п'яти держав показує: незалежність – це не завершення історичного процесу, а початок тривалої роботи. Її результат визначають не лише географія чи ресурси, а й здатність суспільства створювати дієві інституції, підтримувати верховенство права та послідовно реалізовувати обраний стратегічний курс.