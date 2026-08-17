В Прибалтике этот процесс сопровождался массовыми мирными протестами, блокадами и попытками советской власти сохранить контроль над республиками. На Балканах он перерос в серию войн, которые длились почти все десятилетие. На фоне политической неопределенности новые государства были вынуждены одновременно строить демократические институты, переходить к рыночной экономике и определять свое место в Европе.

Эстония, Латвия, Литва, Словения и Хорватия прошли разные пути. Четыре из них вступили в Европейский Союз 1 мая 2004 года, а Хорватия – 1 июля 2013 года. Их опыт показывает, что провозглашение независимости – это лишь начало: дальнейший успех зависит от длительных реформ, качества государственных институтов и последовательного внешнеполитического курса.



Когда страны провозгласили независимость и вступили в ЕС / Инфографика 24 Канала

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Литва первой провозгласила независимость

Литва стала первой советской республикой, провозгласившей восстановление независимости. 11 марта 1990 года Верховная Рада Литвы приняла Акт о восстановлении независимого государства.

Москва не признала этот шаг сразу. В январе 1991 года советские воинские подразделения попытались силой восстановить контроль над стратегическими объектами в Вильнюсе. Во время штурма телебашни и других зданий погибли 14 человек, сотни были ранены.

После провала августовского путча 1991 года международное признание независимости Литвы значительно расширилось. 6 сентября того же года Советский Союз признал независимость прибалтийских государств.

Переход к рыночной экономике был сложным. Литве пришлось перестраивать производственные и торговые связи, создавать новую правовую систему и адаптировать государственные институты к европейским стандартам. Страна вступила в ЕС и НАТО в 2004 году, а с 2015 года использует евро.



Вильнюс – столица Литвы / Фото Igor Gubaidulin

Сегодня Литва развивает финансовые технологии, биотехнологии и лазерную промышленность. В то же время ее значение в Европе определяется не только экономикой, но и активной позицией в вопросах безопасности, поддержки Украины и защиты демократических институтов.

Эстония сделала ставку на цифровое государство

Эстония восстановила независимость 20 августа 1991 года. Этому предшествовало широкое демократическое движение, известное как "Поющая революция", охватившее Эстонию, Латвию и Литву в 1987 – 1991 годах.

После восстановления государственности Эстония оказалась в сложном экономическом положении. Ее экономика была тесно связана с общесоюзной системой производства и торговли, которая быстро разрушалась. Правительство под руководством Марта Лаара в начале 1990-х годов провело радикальные рыночные реформы: либерализовало цены и торговлю, осуществило приватизацию и упростило налоговую систему.

Одним из важнейших решений стала ставка на цифровые технологии. В 1996 году Эстония запустила программу Tiigrihüpe, или "Прыжок тигра", направленную на компьютеризацию школ и развитие цифровых навыков.

Впоследствии страна создала разветвленную систему электронного правительства. Эстонцы могут пользоваться электронной идентификацией, государственными онлайн-сервисами и интернет-голосованием. Электронное голосование на общенациональных выборах впервые применили в 2005 году, а программу электронного резидентства запустили в 2014-м.



Таллинн – столица Эстонии / Фото Hongbin

Эстония вступила в ЕС в 2004 году, а в 2011-м перешла на евро. Страна также стала родиной компаний Skype и Bolt. Ее пример демонстрирует, как небольшое государство может компенсировать ограниченные природные ресурсы инвестициями в образование, технологии и эффективность государственного управления.

Латвия и баррикады в Риге в январе 1991 года

Латвия провозгласила восстановление независимости 4 мая 1990 года, а 21 августа 1991 года завершила переходный период и восстановила независимость де-факто.

Важным этапом борьбы стали баррикады в Риге в январе 1991 года. Тысячи людей возводили укрепления и охраняли парламент, телецентр и стратегические объекты, опасаясь силового вмешательства советских властей. В январе произошли столкновения с советскими подразделениями ОМОНа, а окончательное решение о восстановлении независимости Латвия приняла после провала путча в Москве.

Советская политика переселений и русификации существенно изменила демографический состав страны. По данным 1989 года, этнические латыши составляли примерно 52 % населения, тогда как доля этнических русских достигала около 34 %. После восстановления независимости Латвия одновременно строила демократическое государство, формировала гражданскую нацию и решала вопросы интеграции русскоязычного населения.

Экономический переход сопровождался кризисами, в частности серьезным потрясением во время мирового финансового кризиса 2008 года. Латвия вступила в ЕС в 2004 году, а 1 января 2014-го ввела евро.



Рига – столица Латвии / Фото Darya Tryfanava

Традиционно важными для страны были транспорт, логистика и порты. Однако значительная часть транзитной модели долгое время зависела от грузопотоков из России, что впоследствии сделало ее уязвимой. Сегодня Рига остается крупнейшим экономическим и деловым центром Латвии и одним из важных городов Балтийского региона.

Словения и короткая война за независимость

25 июня 1991 года Словения и Хорватия приняли решение о выходе из Югославии. Словения официально провозгласила независимость 26 июня, после чего 27 июня Югославская народная армия начала военную операцию против нового государства.

Конфликт длился десять дней и завершился при посредничестве Европейского сообщества. 7 июля 1991 года стороны подписали Брионскую декларацию, которая предусматривала прекращение боевых действий и мораторий на реализацию решений о независимости.

Словения избежала масштабной войны, охватившей Хорватию, Боснию и Герцеговину, а также часть других территорий бывшей Югославии. Одной из причин послужило ее географическое положение, а другой – относительно высокий уровень экономического развития и тесные торговые связи с Австрией, Италией и другими странами Западной Европы.

Страна вступила в ЕС в 2004 году, а 1 января 2007-го стала первым государством из группы стран, присоединившихся к Союзу в ходе большого расширения 2004 года, что ввело евро.



Любляна – столица Словении / Фото detait

Словенский путь был менее драматичным, чем хорватский, однако его нельзя сводить лишь к выгодному географическому положению. Важную роль сыграли государственные институты, политическая стабильность, экономическая база и последовательная интеграция в европейские структуры.

Хорватия – независимость через войну

Хорватия провозгласила независимость 25 июня 1991 года – в один день со Словенией. Однако, в отличие от Словении, она столкнулась с масштабным вооруженным конфликтом.

Хорватская война за независимость длилась с 1991 по 1995 год. В ней правительственные силы Хорватии противостояли сербским силам, контролировавшим часть территории страны, а также Югославской народной армии. К концу 1991 года почти треть территории Хорватии оказалась под сербским контролем.

Одним из символов войны стал Вуковар, который подвергся значительным разрушениям. После завершения активной фазы боевых действий Хорватии пришлось восстанавливать инфраструктуру, разминировать территории, возвращать беженцев и урегулировать последствия межэтнического конфликта.

В 1995 году хорватские силы провели операции "Молния" и "Буря", в результате которых Загреб восстановил контроль над большинством оккупированных территорий. Операция "Буря" сопровождалась массовым отъездом сербского населения и остается предметом острых споров в хорватской и сербской исторической памяти.

Европейская интеграция Хорватии длилась дольше, чем интеграция Словении и стран Балтии. Среди условий вступления были реформы судебной системы, борьба с коррупцией, защита прав меньшинств и сотрудничество с Международным трибуналом по бывшей Югославии.



Загреб – столица Хорватии / Фото Lukas

Хорватия стала членом ЕС 1 июля 2013 года. 1 января 2023 года страна присоединилась к еврозоне и Шенгенской зоне.

Общий европейский результат

Эстония, Латвия, Литва, Словения и Хорватия не имели одинакового старта и развивались не по одному сценарию.

Литва первой среди советских республик восстановила независимость и пережила силовое противостояние с Москвой.

первой среди советских республик восстановила независимость и пережила силовое противостояние с Москвой. Эстония сделала ставку на цифровое государство и открытую экономику.

сделала ставку на цифровое государство и открытую экономику. Латвия одновременно восстанавливала независимость, формировала новую гражданскую модель и преодолевала последствия советской демографической политики.

одновременно восстанавливала независимость, формировала новую гражданскую модель и преодолевала последствия советской демографической политики. Словения избежала длительной войны и воспользовалась относительно высоким уровнем экономического развития.

избежала длительной войны и воспользовалась относительно высоким уровнем экономического развития. Хорватия пережила полномасштабную войну, послевоенное восстановление и сложные переговоры с Европейским союзом.

Их объединяет не "единственная правильная модель", а несколько общих решений: создание демократических институтов, переход к рыночной экономике, проведение правовых реформ и стратегический курс на членство в ЕС и НАТО.

Вступление в Европейский Союз не устранило всех проблем этих стран. Они по-прежнему сталкиваются с демографическим сокращением, неравенством, политическими конфликтами, коррупционными рисками и экономической зависимостью от внешних рынков. Однако членство в ЕС обеспечило им доступ к единому рынку, европейским программам финансирования и общим политическим и правовым механизмам.

Опыт этих пяти государств показывает: независимость – это не завершение исторического процесса, а начало длительной работы. Ее результат определяют не только география или ресурсы, но и способность общества создавать эффективные институты, поддерживать верховенство права и последовательно реализовывать выбранный стратегический курс.