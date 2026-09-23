Європу знову накриє аномальна спека: ось де саме буде +40°

Вже наприкінці вересня Європу вкотре цього року охопить хвиля аномальної спеки: попри розпал осені, в кількох країнах температура наблизиться до 40 градусів.

Значна частина Європи знову серйозно нагріється вже під кінець вересня, пише Blikk. З Північної Африки та Середземномор'я на континент буде надходити гаряче повітря, тож в деяких регіонах температура стане вищою за норму на 10 – 14 градусів.

Де саме в Європі буде особливо спекотно?

Причиною аномального потепління стане утворення нового "теплового купола" – великої зони високого тиску, що буде утримувати тепле повітря над регіоном протягом тривалого часу. За умови невеликої кількості хмар сонячні промені будуть посилювати денне прогрівання.

Найбільш спекотно буде на Піренейському півострові: в Португалії та центральній і південній Іспанії до кінця тижня температура досягне +35...+38°, а подекуди наблизиться й до +40 градусів.

На півдні та у центральній частині Франції повітря прогріється приблизно до +35 градусів тепла, а ось на півночі та в країнах Бенілюксу – до приблизно 30 градусів за Цельсієм. Аномальне тепло прийде навіть у Велику Британію: на півдні країни та в її центральних районах температура сягне 25 градусів, а для кінця вересня це дуже високий показник.

Але з вихідних повітряна маса почне поширюватися також і на Центральну Європу, а тоді посунеться на північний схід. Це призведе до 27 – 29 градусів тепла у Німеччині, і місцями температура сягне навіть 30 градусів.

На півночі Італії, північній та центральній частинах Балкан та в Греції температура також досягне 30 градусів тепла. Водночас погода залишатиметься контрастною: на західній околиці континенту вже з початку жовтня випаде понад 150 мілілітрів опадів.

Але синоптики вже попереджають, що спека може зберегтися й на початку жовтня, а тепле повітря просуватиметься все далі на північ та схід.