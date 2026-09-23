Значительная часть Европы вновь сильно нагреется уже в конце сентября, пишет Blikk. Из Северной Африки и Средиземноморья на континент будет поступать горячий воздух, поэтому в некоторых регионах температура превысит норму на 10–14 градусов.

Где именно в Европе будет особенно жарко?

Причиной аномального потепления станет образование нового "теплового купола" – большой зоны высокого давления, которая будет удерживать теплый воздух над регионом в течение длительного времени. При небольшом количестве облаков солнечные лучи будут усиливать дневное прогревание.

Наиболее жарко будет на Пиренейском полуострове: в Португалии, а также в центральной и южной Испании к концу недели температура достигнет +35...+38°, а местами приблизится и к +40 градусам.

На юге и в центральной части Франции воздух прогреется примерно до +35 градусов тепла, а вот на севере и в странах Бенилюкса – до примерно 30 градусов по Цельсию. Аномальная жара наступит даже в Великобритании: на юге страны и в ее центральных районах температура достигнет 25 градусов, а для конца сентября это очень высокий показатель.

Но с выходных воздушная масса начнет распространяться также и на Центральную Европу, а затем сместится на северо-восток. Это приведет к 27–29 градусам тепла в Германии, а местами температура достигнет даже 30 градусов.

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На севере Италии, в северных и центральных частях Балкан и в Греции температура также достигнет 30 градусов тепла. В то же время погода останется контрастной: на западной окраине континента уже с начала октября выпадет более 150 миллилитров осадков.

Но синоптики уже предупреждают, что жара может сохраниться и в начале октября, а теплый воздух будет продвигаться все дальше на север и восток.