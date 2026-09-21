"Не ресторан": українець показав, чим годують біженців у німецьких таборах

Українські біженці часто скаржаться, що ставлення до них у Європі з кожним роком погіршується. І навіть у Німеччині, що відома своєю щедрою підтримкою для мігрантів, частина українців відчуває брак реальної допомоги.

Нещодавно у мережі завірусилося відео, у якому чоловік показав їжу, яку українцям дають в німецьких таборах для біженців. Це відео зняте у місті Гессен, і воно викликало досить неоднозначну реакцію в українців.

Чим українців готують в таборах для біженців у Німеччині?

На опублікованому в TikTok відео чоловік показав порцію, яку отримав у таборі для біженців у місті Гессені. На тарілці – невелика порція салату, два тоненькі шматочки сиру та ковбаси, а також практично ціла хлібина, яку видають, втім, на двох.

Сам чоловік на такий раціон не скаржиться. Він зауважив, що якщо комусь порції недостатньо, він може піти до магазину та докупити собі щось додатково.

Я розумію, це не готель, це не якийсь там ресторан. … Але я хочу сказати, що і так дуже багато тут, у цьому таборі, людей, яких Німеччина приймає. … Навіть такий підхід – це дуже гарний підхід до кожної людини. В Україні навіть такого безкоштовно не дадуть,

– поділився він.

Водночас в коментарях думки щодо порції розділилися: деякі люди вважають, що їжа надто скромна.

Українець показав вечерю в німецькому таборі для біженців: дивіться відео

Хай Бог милує! Добре, що я не поїхав,

– написав один з коментаторів.

Але більшість людей все ж вважають, що як на безплатну допомогу їжа цілком достатня. Деякі коментатори також зауважили, що вечеря з хліба, сиру та ковбаси – це цілком звичайна трапеза для німців. Тож перед тим, як скаржитися, слід зважати на зовсім іншу культуру та традиції в їжі.

Автор відео знімав обіди й в кількох інших таборах для біженців у Німеччині, і порції там відрізнялися. Наприклад, у місті Айзенгюттенштадт на обід давали велику порцію картопляного рагу з яловичиною.

Що ще потрібно знати українцям у Німеччині?

Українських біженців, що мають тимчасовий захист у Німеччині, попередили, що до 30 вересня потрібно терміново перевірити банківські рахунки. Річ у тому, що вже наприкінці місяця Німеччина почне отримувати відомості про них. І якщо виявиться, що людина, яка отримує допомогу, має дохід за межами Німеччини, який ніде не вказувала, можуть виписати дуже серйозний штраф.

А ось українцям, що офіційно працюють чи мають свій бізнес у Німеччині, потрібно лише вказати усі свої закордонні прибутки під час заповнення річної податкової декларації. Жодні окремі заяви подавати не потрібно.