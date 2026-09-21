Недавно в сети стало вирусным видео, в котором мужчина показал еду, которую выдают украинцам в немецких лагерях для беженцев. Это видео снято в городе Гессен, и оно вызвало довольно неоднозначную реакцию у украинцев.

Почему украинцев кормят в лагерях для беженцев в Германии?

На видео, опубликованном в TikTok, мужчина показал порцию, которую получил в лагере для беженцев в городе Гессене. На тарелке – небольшая порция салата, два тонких кусочка сыра и колбасы, а также практически целая буханка хлеба, которую, впрочем, выдают на двоих.

Сам мужчина на такой рацион не жалуется. Он отметил, что если кому-то порции не хватает, он может пойти в магазин и докупить себе что-то дополнительно.

Я понимаю, это не отель, это не какой-то там ресторан. … Но я хочу сказать, что и так очень много здесь, в этом лагере, людей, которых принимает Германия. … Даже такой подход – это очень хороший подход к каждому человеку. В Украине даже такого бесплатно не дадут,

– поделился он.

В то же время в комментариях мнения по поводу порций разделились: некоторые считают, что еда слишком скудная.

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Украинец показал ужин в немецком лагере для беженцев: смотрите видео

Да помилует нас Бог! Хорошо, что я не поехал,

– написал один из комментаторов.

Но большинство людей все же считают, что как для бесплатной помощи еда вполне достаточная. Некоторые комментаторы также отметили, что ужин из хлеба, сыра и колбасы – это вполне обычная трапеза для немцев. Поэтому прежде чем жаловаться, следует учитывать совершенно иную культуру и традиции в еде.

Автор видео снимал обеды и в нескольких других лагерях для беженцев в Германии, и порции там различались. Например, в городе Айзенгюттенштадт на обед давали большую порцию картофельного рагу с говядиной.

Что еще нужно знать украинцам в Германии?

Украинских беженцев, имеющих временную защиту в Германии, предупредили, что до 30 сентября нужно срочно проверить банковские счета. Дело в том, что уже в конце месяца Германия начнет получать сведения о них. И если выяснится, что человек, получающий помощь, имеет доход за пределами Германии, который нигде не указывал, ему могут выписать очень серьезный штраф.

А вот украинцам, которые официально работают или имеют свой бизнес в Германии, нужно лишь указать все свои зарубежные доходы при заполнении годовой налоговой декларации. Никаких отдельных заявлений подавать не нужно.