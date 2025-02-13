Чому в Польщі злоті, а не євро: простими словами про складне

Більшість країн світу, які входять до Європейського Союзу, перейшла на євро, але не Польща. Польське населення та політики виступають за збереження злотого.

Часто люди замислюються над питанням: чому так? 24 Канал спробував розібратися, й розповідає, чому в Польщі досі злотий, а не євро.

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Чому Польща не перейшла на євро: причини

Рішення Польщі утриматися від запровадження євро значною мірою пояснюється побоюваннями щодо потенційної втрати економічного суверенітету. Наразі країна зберігає контроль над своєю монетарною політикою через центральний банк, який управляє обмінним курсом злотого, процентними ставками та різними ключовими фінансовими показниками.

Перспектива переходу на євро означатиме передачу цих повноважень Європейському центральному банку, що залишається неприйнятним для значної частини польського населення.

Також таке рішення може призвести до скорочення державних доходів. Експерти вказують на те, що країні доведеться відмовитися від збору плати за конвертацію валюти, що може вплинути на її фіскальний ландшафт.

Крім того, вступ Польщі до єврозони може призвести до зростання цін для споживачів. Економічні аналітики стверджують, що товари та послуги в єврозоні, як правило, дорожчі, ніж у Польщі.

Чи можна розрахуватися євро в Польщі

В Польщі можна платити в євро, втім, не всюди. У той час як великі торгові центри, готелі, ресторани та популярні туристичні атракції зазвичай приймають євро, менші магазини та кафе можуть не поспішати це робити. У деяких випадках ці заклади можуть навіть стягувати додаткову комісію за розрахунки в євро.

Також слід знати, що обмінний курс євро може бути не дуже вигідним. Фінансові експерти рекомендують конвертувати євро в польські злоті перед здійсненням транзакцій або використовувати картку, яка не передбачає комісію за конвертацію валюти.