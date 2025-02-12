Хто може отримати допомогу "Rodzina 800+" від ZUS та як це зробити українцям у Польщі, сьогодні розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo. Процедура не з найважчих, але має певні нюанси, з якими варто ознайомитися заздалегідь.
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"800+" для українців у Польщі у 2025-му
Програма "Rodzina 800+", яку зазвичай називають просто "800+", надає фінансову допомогу батькам, тимчасовим опікунам та особам, які займаються альтернативним доглядом за дітьми. Вона передбачає виплату 800 злотих щомісяця на одну дитину.
"Rodzina 800+" доступна, зокрема, українцям, які в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. За адміністрування та виплату цих коштів відповідає Заклад соціального страхування (ZUS).
З 1 лютого 2025 року розпочався прийом заявок на участь у програмі "800+" на наступний розрахунковий період, який триватиме з 1 червня 2025 року по 31 травня 2026 року.
Щоб отримати виплату "800+" у Польщі, дитина має бути зарахована до навчального закладу / Фото Shutterstock
За загальними правилами виплати можуть оформити батьки або опікуни дітей віком до 18 років. Однак для українських родин з 1 липня 2024 року запроваджено ключову умову: дитина має бути зарахована до польського навчального закладу.
Треба довести право на виплати
У Польщі дітей, зарахованих до системи освіти, реєструють в System Informacji Oswiatowej (SIO). Тому батькам слід звернутися до адміністрації школи чи дитячого садка, де навчається їхня дитина, й переконатися, що вся інформація правильно внесена до цього реєстру.
Цей крок допоможе запобігти можливим затримкам або відмовам у виплаті "800+". Адже наявність даних про дитину у цьому реєстрі й визначить право на допомогу.
Як подати заяву на отримання "800+"
За програмою "800+" виплати можуть отримати українці, які відповідають наступним вимогам:
- мають ідентифікаційні номери PESEL для заявника та дитини;
- адресу електронної пошти;
- польський номер телефону;
- рахунок у польському банку.
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Заяву на отримання матеріальної допомоги можна подати лише в електронному форматі через наступні платформи:
- Emp@tia;
- PUE ZUS;
- mZUS;
- електронний банкінг.
Важливо: якщо заяву подано з 1 лютого по 30 червня, ZUS надасть право на допомогу з початку періоду виплати – з 1 червня по 31 травня наступного календарного року. Водночас заяви, подані після 30 червня, дають право на отримання допомоги лише з місяця подання і до завершення призначеного періоду виплат.
Як українцям отримати виплату 800+ у Польщі / Фото Unsplash
Виплата "800+" і поїздка в Україну: нюанси
Українцям, які отримують такі виплати, потрібно повідомляти про виїзд з Польщі навіть на короткий період. Це можна зробити, відвідавши місцеве відділення ZUS і подавши письмову заяву, або увійшовши в особистий кабінет на порталі ZUS і надіславши загальний лист онлайн.
Це важливо, адже 800 злотих на дитину, отриманих після виїзду з Польщі, класифікуються як неправомірні, й отримувачі будуть зобов'язані повернути кошти разом з нарахованими відсотками у вигляді пені. Краще зробити цей простий крок і не наражати себе на неприємності.