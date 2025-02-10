При цьому серед українців завжди спостерігалася тенденція до пошуку роботи за кордоном. Попри те, що вибір країни залежить від власних побажань та умов місця призначення, є 3 найпопулярніші напрямки для мігрантів. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo розповідає, куди найчастіше їдуть працювати українці.

Читайте також Виплати для українців в Німеччині: через що можуть зменшити розмір допомоги

3 найпопулярніші країни для українців, які шукають роботу за кордоном

Польща

Середня заробітна плата: нетто (після відрахування всіх податків і обов'язкових платежів) – від 3400 до 5700 злотих.

Польща є справжньою меккою для українських трудових мігрантів. Країна пропонує високі зарплати та міцну економіку. Не може не приваблювати й близькість до дому.

За даними Євростату, в Польщі наразі перебувають приблизно 993 795 українців із тимчасовим захистом. І більшість із них вже працевлаштувалася.

Багато українців активно шукають вакансії, які не потребують освіти, знання мови або попереднього досвіду роботи. Серед таких шукачів роботи популярними є посади:

збирачів фруктів та овочів;

сортувальників;

прибиральників;

офіціантів;

будівельників.

Крім того, значна кількість вакансій відкрита у харчовій промисловості.



У Польщі мають попит працівники на будівництво / Фото Unsplash

Щоб отримати роботу в Польщі, потенційні працівники повинні подати заяву на отримання робочої візи та узгодити всі деталі працевлаштування зі своїми потенційними роботодавцями.

Німеччина

Середня заробітна плата: від 3 500 до 4 000 євро.

Станом на січень 2025 року в Німеччині перебуває найбільше українців – 1 243 445. Вони отримують захист, мають доступ до соціальних виплат та ринку праці.

При цьому Німеччина вже давно є одним із найпопулярніших напрямків для українських мігрантів у пошуках роботи. Українці часто віддають перевагу цій країні, обираючи вакансії в інженерній, технічній та медичній сферах.

Проте для працевлаштування в Німеччині важливим є знання німецької мови та наявність відповідної кваліфікації. Хоча отримати роботу без цих критеріїв цілком можливо, люди повинні бути готові до того, що заробітна плата та умови праці дещо відрізнятимуться.

Чехія

Середня заробітна плата: приблизно 42 000 крон до сплати податків.

Станом на січень 2025 року в Чехії під тимчасовим захистом перебуває 389 830 українців. Дехто з них вже працевлаштувався, тоді як інші – ще у пошуку роботи. Водночас Чехія завжди мала попит серед українських заробітчан.

Країна приваблює українських працівників економічною стабільністю і високим рівнем життя. Багато людей шукають можливості працевлаштування в таких галузях, як інформаційні технології, бізнес та медицина.

Працівникам треба отримати відповідну робочу візу та знайти роботу, яка відповідає їхній кваліфікації та побажанням.

Цікаво Електронна ідентифікація у Чехії: нюанси, які варто знати українцям

Зауважимо, у пошуках роботи за кордоном необхідно ретельно вивчити ринок праці та вимоги конкретної країни. Хоча кожна країна має свої унікальні виклики та можливості, стратегічний підхід та належна підготовка можуть прокласти шлях до успішної кар'єри та фінансового зростання.



Для молоді за кордоном популярною є робота офіціантом та баристою / Фото Unsplash

Як знайти роботу в країнах Європи

Українці можуть скористатися послугами спеціалізованих агентств із працевлаштування. Вони не лише займаються оформленням необхідних документів, а й допомагають у пошуку житла. Однак у такий спосіб пропонують обмежений вибір вакансій, тому значна кількість українців шукає роботу самостійно.

У пошуках роботи людям з конкретними навичками та професіями варто використовувати LinkedIn – найпопулярнішу соцмережу для професійних зв'язків. Ця платформа пропонує цінний ресурс для шукачів роботи, які прагнуть зв'язатися з потенційними роботодавцями за бажаною спеціальністю.

До слова, також у Польщі є офіційний сайт, створений спеціально для українців, які шукають роботу за своєю кваліфікацією – PracawPolsce.gov.pl.

Якщо цей варіант не підходить або ж потрібна робота без досвіду, можна скористатися спеціальними сайтами, як-от:

А щоб безпечно переказати кошти рідним в Україну з будь-якої точки Європи, можна скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес є максимально швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", буде змога ще й отримати приємні грошові бонуси!