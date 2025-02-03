Заявка на отримання спеціального дозволу подається на інформаційному порталі для іноземців. Проте створити обліковий запис там можна лише через інструменти електронної ідентифікації, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Що таке електронна ідентифікація? Це спеціальний інструмент для ідентифікації людини, який дозволяє проводити операції з документами та фінансами. Крім цього, він надає онлайн-доступ до всіх порталів державного управління.

Загалом цей інструмент дає змогу заходити на різні портали державного управління та розв’язувати багато питань через інтернет.

Також завдяки електронній ідентифікації можна отримати “Посвідчення громадянина” (Identita občana), яке відкриває доступ до різних онлайн-послуг у Чехії, зокрема надає можливість:

керувати документами та іншими даними з державних реєстрів;

безплатно та віддалено спілкуватися з органами влади;

отримувати електронні рецепти;

зареєструватися на щеплення від COVID-19;

подати заявку на отримання гуманітарної допомоги.



Електронна ідентифікація надає онлайн-доступ до державних послуг / Pexels

Як отримати електронну ідентифікацію

Є 3 основних інструменти електронної ідентифікації, які дають доступ до вищезгаданого Інформаційного порталу іноземця та "Посвідчення громадянина":

банківська ідентифікація;

NIA ID;

мобільний ключ eGovernment.

Усі вони доступні громадянам інших країн, які мають дозвіл на постійне проживання, довгострокове перебування у Чехії або тимчасовий чи міжнародний захист.

Необхідною умовою для налаштування засобу електронної ідентифікації за допомогою NIA ID або мобільного ключа eGovernment є наявність чеського номера телефону, українського закордонного паспорта, візи або тимчасового захисту.

Налаштовується електронна ідентифікація абсолютно безплатно. Детальні інструкції щодо її отримання – за посиланням.



Для отримання електронної ідентифікації необхідно мати чеську SIM-карту / Pexels

Тим часом банківська ідентифікація автоматично надається клієнтам низки чеських банків: AirBank, Česká spořitelna, ČSOB (Československá obchodní banka), Komerční banka, Fio banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank та UniCreditBank.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.