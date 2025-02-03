Заявка на получение специального разрешения подается на информационном портале для иностранцев. Однако создать учетную запись там можно только через инструменты электронной идентификации, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Что такое электронная идентификация? Это специальный инструмент для идентификации человека, который позволяет проводить операции с документами и финансами. Кроме этого, он предоставляет онлайн-доступ ко всем порталам государственного управления.

В общем этот инструмент позволяет заходить на различные порталы государственного управления и решать многие вопросы через интернет.

Также благодаря электронной идентификации можно получить “Удостоверение гражданина” (Identita občana), которое открывает доступ к различным онлайн-услуг в Чехии, в частности предоставляет возможность:

управлять документами и другими данными из государственных реестров;

бесплатно и удаленно общаться с органами власти;

получать электронные рецепты;

зарегистрироваться на прививку от COVID-19;

подать заявку на получение гуманитарной помощи.



Электронная идентификация предоставляет онлайн-доступ к государственным услугам / Pexels

Как получить электронную идентификацию

Есть 3 основных инструмента электронной идентификации, которые дают доступ к вышеупомянутому Информационному порталу иностранца и "Удостоверение гражданина":

банковская идентификация;

NIA ID;

мобильный ключ eGovernment.

Все они доступны гражданам других стран, которые имеют разрешение на постоянное проживание, долгосрочное пребывание в Чехии или временную или международную защиту.

Необходимым условием для настройки средства электронной идентификации с помощью NIA ID или мобильного ключа eGovernment является наличие чешского номера телефона, украинского загранпаспорта, визы или временной защиты.

Настраивается электронная идентификация абсолютно бесплатно. Подробные инструкции по ее получению – по ссылке.



Для получения электронной идентификации необходимо иметь чешскую SIM-карту / Pexels

Между тем банковская идентификация автоматически предоставляется клиентам ряда чешских банков: AirBank, Česká spořitelna, ČSOB (Československá obchodní banka), Komerční banka, Fio banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank и UniCreditBank.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Чехії. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.