При этом среди украинцев всегда наблюдалась тенденция к поиску работы за рубежом. Несмотря на то, что выбор страны зависит от собственных пожеланий и условий места назначения, есть 3 самые популярные направления для мигрантов. Международный сервис по переводу средств TransferGo рассказывает, куда чаще всего едут работать украинцы.

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3 самые популярные страны для украинцев, которые ищут работу за границей

Польша

Средняя заработная плата: нетто (после вычета всех налогов и обязательных платежей) – от 3400 до 5700 злотых.

Польша является настоящей меккой для украинских трудовых мигрантов. Страна предлагает высокие зарплаты и крепкую экономику. Не может не привлекать и близость к дому.

По данным Евростата, в Польше сейчас находятся примерно 993 795 украинцев с временной защитой. И большинство из них уже трудоустроилась.

Многие украинцы активно ищут вакансии, которые не требуют образования, знания языка или предыдущего опыта работы. Среди таких соискателей работы популярными являются должности:

сборщиков фруктов и овощей;

сортировщиков;

уборщиков;

официантов;

строителей.

Кроме того, значительное количество вакансий открыто в пищевой промышленности.



В Польше пользуются спросом работники на строительство / Фото Unsplash

Чтобы получить работу в Польше, потенциальные работники должны подать заявление на получение рабочей визы и согласовать все детали трудоустройства со своими потенциальными работодателями.

Германия

Средняя заработная плата: от 3 500 до 4 000 евро.

По состоянию на январь 2025 года в Германии находится больше всего украинцев – 1 243 445. Они получают защиту, имеют доступ к социальным выплатам и рынку труда.

При этом Германия уже давно является одним из самых популярных направлений для украинских мигрантов в поисках работы. Украинцы часто отдают предпочтение этой стране, выбирая вакансии в инженерной, технической и медицинской сферах.

Однако для трудоустройства в Германии важным является знание немецкого языка и наличие соответствующей квалификации. Хотя получить работу без этих критериев вполне возможно, люди должны быть готовы к тому, что заработная плата и условия труда будут несколько отличаться.

Чехия

Средняя заработная плата: примерно 42 000 крон до уплаты налогов.

По состоянию на январь 2025 года в Чехии под временной защитой находится 389 830 украинцев. Некоторые из них уже трудоустроился, тогда как другие – еще в поиске работы. В то же время Чехия всегда пользовалась спросом среди украинских заробитчан.

Страна привлекает украинских работников экономической стабильностью и высоким уровнем жизни. Многие люди ищут возможности трудоустройства в таких отраслях, как информационные технологии, бизнес и медицина.

Работникам надо получить соответствующую рабочую визу и найти работу, которая соответствует их квалификации и пожеланиям.

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Заметим, в поисках работы за рубежом необходимо тщательно изучить рынок труда и требования конкретной страны. Хотя каждая страна имеет свои уникальные вызовы и возможности, стратегический подход и надлежащая подготовка могут проложить путь к успешной карьере и финансовому росту.



Для молодежи за рубежом популярна работа официантом и баристой / Фото Unsplash

Как найти работу в странах Европы

Украинцы могут воспользоваться услугами специализированных агентств по трудоустройству. Они не только занимаются оформлением необходимых документов, но и помогают в поиске жилья. Однако таким образом предлагают ограниченный выбор вакансий, поэтому значительное количество украинцев ищет работу самостоятельно.

В поисках работы людям с конкретными навыками и профессиями следует использовать LinkedIn – популярную соцсеть для профессиональных связей. Эта платформа предлагает ценный ресурс для соискателей работы, которые стремятся связаться с потенциальными работодателями по желаемой специальности.

К слову, также в Польше есть официальный сайт, создан специально для украинцев, которые ищут работу по своей квалификации – PracawPolsce.gov.pl.

Если этот вариант не подходит или нужна работа без опыта, можно воспользоваться специальными сайтами, например:

А чтобы безопасно перевести средства родным в Украину из любой точки Европы, можно воспользоваться услугами международного сервиса TransferGo. Процесс является максимально быстрым, удобным и по выгодному курсу. А если присоединиться к программе "Пригласи друга", будет возможность еще и получить приятные денежные бонусы!