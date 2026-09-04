В цих 3 країнах Європи туристів штрафують найчастіше: за що саме

Якщо ви плануєте подорож за кордон, в кількох дуже популярних серед українських туристів країнах шанси отримати штраф надзвичайно високі – тож про місцеві заборони краще дізнатися одразу.

Нещодавнє опитування серед британських мандрівників показало, в яких країнах їм найчастіше виписували штрафи та за що саме, пише Express.

В яких країнах є шанс отримати штраф?

У кількох країнах Європи туристів можуть оштрафувати практично на 200 євро за порушення, яке вони можуть навіть не усвідомлювати. Майже чверть власників британських паспортів, за новим опитуванням Confused.com переконані, що вони, можливо, порушили за кордоном якийсь закон, навіть не зрозумівши цього.

Водночас ще 5% вчинили правопорушення свідомо.

Франція очолила список країн, де британців штрафували найбільше – її згадали 32% опитаних. Одразу ж після неї йдуть Іспанія та Італія, про які говорили по 27% респондентів.

Після порушення закону лише 26% отримали попередження від місцевої влади. Але дуже багатьом довелося одразу ж заплатити штраф розміром приблизно 185 євро.

Яких саме порушень слід остерігатися?

32% випадків, коли туристів штрафували, стосувалися екологічних правопорушень та засмічень. Найчастіше правоохоронці "ловлять на гарячому" туристів під час прогулянки містом чи на пляжі.

Ще 27% людей покарали за неналежний одяг у релігійних та культурних місцях, а 23% спіймали на фотографуванні там, де це заборонено робити. Експерти з подорожей застерігають мандрівників від припущень, що правила за кордоном будуть такими ж, як і на батьківщині.

Наприклад, на Майорці, куди багато туристів їдуть саме заради пляжів, заборонено гуляти вулицями, заходити в магазини чи ресторани лише в купальнику чи без сорочки. Штрафи часом сягають від 500 до 600 євро, а в окремих муніципалітетах, як-от у Пальмі – і взагалі становлять 750 євро.

І попри такі суворі штрафи, багато мандрівників навіть не перевіряють місцеві правила перед поїздкою.

Особливо вражає те, що хоча дві третини мандрівників кажуть, що арешт за кордоном є одним із їхніх найбільших занепокоєнь, майже кожен п’ятий (17%) визнає, що не досліджує місцеві правила чи звичаї перед подорожжю,

– поділився експерт з подорожей Том Воган.

Він також застеріг, що якщо ви отримаєте штраф за кордоном, його не покриє туристичне страхування.