Недавний опрос среди британских путешественников показал, в каких странах им чаще всего выписывали штрафы и за что именно, пишет Express.

В каких странах есть вероятность получить штраф?

В нескольких странах Европы туристов могут оштрафовать практически на 200 евро за нарушение, о котором они могут даже не подозревать. Почти четверть обладателей британских паспортов, согласно новому опросу Confused.com, убеждены, что они, возможно, нарушили за границей что-то, даже не осознав этого.

В то же время еще 5% совершили правонарушение сознательно.

Франция возглавила список стран, где британцев штрафовали чаще всего – о ней упомянули 32% опрошенных. Сразу за ней следуют Испания и Италия, о которых говорили по 27% респондентов.

После нарушения закона лишь 26% получили предупреждение от местных властей. Но очень многим пришлось сразу же заплатить штраф в размере примерно 185 евро.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Каких именно нарушений следует опасаться?

32% случаев, когда туристов штрафовали, касались экологических правонарушений и замусоривания. Чаще всего правоохранители "ловили с поличным" туристов во время прогулки по городу или на пляже.

Еще 27% людей наказали за неподобающую одежду в религиозных и культурных местах, а 23% поймали на фотографировании там, где это запрещено. Эксперты по путешествиям предостерегают туристов от предположений, что правила за границей будут такими же, как и на родине.

Например, на Майорке, куда многие туристы едут именно ради пляжей, запрещено гулять по улицам, заходить в магазины или рестораны только в купальнике или без рубашки. Штрафы порой достигают от 500 до 600 евро, а в отдельных муниципалитетах, таких как Пальма, – и вовсе составляют 750 евро.

И несмотря на такие суровые штрафы, многие путешественники даже не проверяют местные правила перед поездкой.

Особенно поражает то, что, хотя две трети путешественников говорят, что арест за границей является одним из их главных поводов для беспокойства, почти каждый пятый (17%) признает, что не изучает местные правила или обычаи перед поездкой,

– поделился эксперт по путешествиям Том Воган.

Он также предупредил, что если вы получите штраф за границей, его не покроет туристическая страховка.