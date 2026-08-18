Кого з українців депортують з ЄС у першу чергу: 3 категорії під загрозою

Попри те, що у соцмережах поширюються повідомлення про "масову депортацію" українців з країн ЄС, насправді жодних підстав для таких тверджень немає. Зовсім навпаки – нещодавно Євросоюз ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українців.

Станом на травень 2026 року у ЄС тимчасовий захист мають приблизно 4,38 мільйона українців. Та це не означає, що будь-який українець автоматично стає захищений від процедури повернення. Людина може втратити законні підстави для перебування у країні, порушити міграційні правила тощо. Тож 24 Канал розповідає, що саме може стати причиною для примусового повернення.

Кого можуть депортувати з країн Європейського Союзу?

Порушники кордону

Найбільш вразливою групою іноземців є ті, що потрапили до країн ЄС незаконно. Зокрема це стосується й тих, що перетнули кордон в обхід офіційних пунктів пропуску через ліси чи річки. Такі люди автоматично втрачають право на спрощене отримання тимчасового захисту, а їхній статус прирівнюють до нелегальних мігрантів.

Тож на українців, що перетнули кордон, наприклад, через Тису, можуть очікувати затримання, перевірка та примусове видворення до третіх країн-хабів на загальних підставах.

Ті, кому відмовили у статусі біженця

Ризикують і українці, що з певних причин подавалися не на тимчасовий захист, а на класичний статус біженця – і отримали відмову. Також депортувати можуть людей, які переховуються від міграційних служб. У такому випадку можливі два розвитки подій:

заборона на рівні ЄС – рішення про депортацію, що ухвалене однією країною, через оновлену систему SIS починає діяти по всьому Євросоюзу, тож перебратися до іншої країни блоку не вийде;

позбавлення прав – переховування тягне за собою заборону на працевлаштування, негайне позбавлення фінансової допомоги та кримінальну відповідальність за вимогу здавати біометрію.

Використання підроблених документів

Якщо людина користується підробним паспортом, посвідкою на проживання чи іншим документом, що підтверджує статус, це може мати не тільки міграційні, але й кримінально-правові наслідки.

Особливо важливо й те, що якщо людина, наприклад, подає шахрайську заяву, або ж становить загрозу громадському чи національному порядку і безпеці, термін добровільного виїзду для неї скорочують, або ж взагалі скасовують його.

Окремо у Єврокомісії зазначають, що навіть з тимчасового захисту можуть виключити людей, що становлять серйозну загрозу безпеці, або ж вчинили правопорушення – одним з яких є й використанні підробних документів.

Чи можуть депортувати з ЄС за протермінований паспорт?

Сам собою протермінований паспорт не означає автоматичну депортацію з країни ЄС. Під час перетину кордону українці можуть підтвердити своє громадянство навіть документами, термін дії яких минув.

Втім, проблеми можуть початися у випадку, якщо протерміновані документи поєднуються з іншими порушеннями – наприклад, якщо людина не може підтвердити своє право на проживання, втратила свій міграційний статус, або ж вже не має чинного дозволу на перебування в країні.

Втім, в деяких країнах виплати та тимчасовий статус все ж пов'язані з актуальністю документів. Наприклад, у Польщі частина українців все ж можуть втратити тимчасовий захист, якщо не оновлять дані про закордонний паспорт до 31 серпня. Зробити це потрібно людям, що отримували статус PESEL UKR без паспорта, або ж якщо з того часу його довелося замінити.