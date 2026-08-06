Польська влада нагадує що українці, які отримали номер PESEL зі статусом UKR без паспорта, а лише на підставі декларації, мають вже зараз оновити свої паспортні дані, пише Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Кому потрібно оновити паспортні дані в Польщі?

Нагадування передусім стосується дітей до 18 років, особу яких підтверджували за фотографіями, внесеними до паспортів батьків чи законних опікунів. Також оновити дані потрібно:

людям, що отримали PESEL UKR на основі декларації;

українці, що після отримання PESEL замінили паспорт.

Зробити це потрібно вже до кінця серпня, інакше наслідки можуть бути зовсім неприємними. Оновити паспортні дані можна безплатно, і це не змінює номер PESEL, натомість до реєстру просто вносять нову інформацію про чинні документи.

Якщо ж до 31 серпня не пред'явити дійсний паспорт, людина автоматично втратить статус UKR, а разом з ним і право на тимчасовий захист у Польщі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Без чинного статусу PESEL UKR українці також не зможуть отримати карту CUKR.

Без тимчасового захисту українці також не зможуть претендувати і на різні соціальні виплати у Польщі.

Скільки українців отримують виплати в Польщі?

Кількість українців, що претендують на соціальні виплати у Польщі, насправді зовсім невелика – це всього 2300 осіб. Більшість з них отримують допомогу на покриття житла, харчування та медичного забезпечення. Але, окрім соціальної допомоги від Управління у справах іноземців, українці можуть претендувати й на інші виплати.

Більшість з них стосуються допомоги на виховання дітей.