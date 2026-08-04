Наразі у Польщі перебуває приблизно 960 – 980 тисяч українських біженців, пише InPoland. Та соціальну допомогу отримують не всі.
Скільки українців отримують соцдопомогу у Польщі?
Відповідно до останнього звіту Управління у справах іноземців, з українців, що користуються у Польщі тимчасовим захистом, соціальну допомогу отримують тільки 2300 осіб. З цих людей 55% є чоловіками, а 45% – жінками.
У звіті також зазначено, що допомогу отримують 2 категорії українців. Приблизно 1300 людей, що розміщені у центрах для біженців, отримують гроші на харчування, медичне забезпечення та проживання. А ще приблизно 1000 українців живуть поза центрами – і їм щомісяця видається грошова допомога на покриття витрат на проживання й харчування.
Які виплати можуть отримувати українці у Польщі?
Окрім соціальної допомоги від Управління у справах іноземців українці в Польщі все ж можуть отримувати кілька видів грошових виплат, але більшість з них пов'язані з допомогою у догляді за дітьми. Для того, аби претендувати на будь-яку грошову підтримку, потрібно мати статус PESEL UKR, або будь-яку іншу законну підставу перебувати у Польщі, а також подати заяву у встановлений термін.
Ось які виплати доступні для українців у Польщі:
- Rodzina 800+ – це найвідоміша програма підтримки дітей у Польщі. За нею на кожну дитину до 18 років можна отримувати щомісячну виплату у розмірі 800 злотих. Але дитина для цього має відвідувати польський дитячий садок чи школу.
- Dobry Start – ця виплата надається раз на рік перед початком навчального року. Можна отримати 300 злотих на дитину, щоб купити канцтовари, підручники, одяг та інші необхідні речі.
- Aktywnie w żłobku – це компенсація за ясла, але для того, аби її отримати. потрібно прожити у Польщі принаймні рік.
- Zasiłek rodzinny – це щомісячна підтримка для малозабезпечених сімей. Залежно від віку дитини можна отримати від 95 до 135 злотих на місяць.