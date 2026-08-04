В настоящее время в Польше находится примерно 960–980 тысяч украинских беженцев, пишет InPoland. Однако социальную помощь получают не все.

Сколько украинцев получают социальную помощь в Польше?

Согласно последнему отчету Управления по делам иностранцев, из украинцев, пользующихся в Польше временной защитой, социальную помощь получают только 2300 человек. Из них 55% – мужчины, а 45% – женщины.

В отчете также указано, что помощь получают две категории украинцев. Примерно 1300 человек, размещенных в центрах для беженцев, получают деньги на питание, медицинское обслуживание и проживание. А еще примерно 1000 украинцев живут за пределами центров – и им ежемесячно выдается денежная помощь на покрытие расходов на проживание и питание.

Какие выплаты могут получать украинцы в Польше?

Помимо социальной помощи от Управления по делам иностранцев украинцы в Польше все же могут получать несколько видов денежных выплат, но большинство из них связаны с помощью в уходе за детьми. Чтобы претендовать на любую денежную поддержку, необходимо иметь статус PESEL UKR или любое другое законное основание для пребывания в Польше, а также подать заявление в установленный срок.

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Вот какие выплаты доступны для украинцев в Польше: