В настоящее время в Польше находится примерно 960–980 тысяч украинских беженцев, пишет InPoland. Однако социальную помощь получают не все.
Сколько украинцев получают социальную помощь в Польше?
Согласно последнему отчету Управления по делам иностранцев, из украинцев, пользующихся в Польше временной защитой, социальную помощь получают только 2300 человек. Из них 55% – мужчины, а 45% – женщины.
В отчете также указано, что помощь получают две категории украинцев. Примерно 1300 человек, размещенных в центрах для беженцев, получают деньги на питание, медицинское обслуживание и проживание. А еще примерно 1000 украинцев живут за пределами центров – и им ежемесячно выдается денежная помощь на покрытие расходов на проживание и питание.
Какие выплаты могут получать украинцы в Польше?
Помимо социальной помощи от Управления по делам иностранцев украинцы в Польше все же могут получать несколько видов денежных выплат, но большинство из них связаны с помощью в уходе за детьми. Чтобы претендовать на любую денежную поддержку, необходимо иметь статус PESEL UKR или любое другое законное основание для пребывания в Польше, а также подать заявление в установленный срок.
Вот какие выплаты доступны для украинцев в Польше:
- Rodzina 800+ – это самая известная программа поддержки детей в Польше. В рамках этой программы на каждого ребенка до 18 лет можно получать ежемесячную выплату в размере 800 злотых. Но для этого ребенок должен посещать польский детский сад или школу.
- Dobry Start – эта выплата предоставляется раз в год перед началом учебного года. Можно получить 300 злотых на ребенка, чтобы купить канцтовары, учебники, одежду и другие необходимые вещи.
- Aktywnie w żłobku – to kompensacja za jasy, ale żeby ją otrzymać, trzeba żyć w Polsce nie mniej niż rok.
- Zasiłek rodzinny – это ежемесячная помощь для малообеспеченных семей. В зависимости от возраста ребенка можно получить от 95 до 135 злотых в месяц.