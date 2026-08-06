Польские власти напоминают, что украинцы, получившие номер PESEL со статусом UKR без паспорта, а лишь на основании декларации, должны уже сейчас обновить свои паспортные данные, сообщает Управление по делам иностранцев.
Кому необходимо обновить паспортные данные в Польше?
Напоминание в первую очередь касается детей до 18 лет, личность которых подтверждалась по фотографиям, внесенным в паспорта родителей или законных опекунов. Также обновить данные необходимо:
- лицам, получившим PESEL UKR на основании декларации;
- украинцам, которые после получения PESEL заменили паспорт.
Сделать это нужно уже до конца августа, иначе последствия могут быть весьма неприятными. Обновить паспортные данные можно бесплатно, и это не изменяет номер PESEL, а в реестр просто вносится новая информация о действующих документах.
Если же до 31 августа не предъявить действительный паспорт, человек автоматически лишится статуса UKR, а вместе с ним и права на временную защиту в Польше.
Важно! Без действующего статуса PESEL UKR украинцы также не смогут получить карту CUKR.
Без временной защиты украинцы также не смогут претендовать на различные социальные выплаты в Польше.
Сколько украинцев получают выплаты в Польше?
Количество украинцев, претендующих на социальные выплаты в Польше, на самом деле совсем невелико – это всего 2300 человек. Большинство из них получают помощь на оплату жилья, питания и медицинского обслуживания. Но, помимо социальной помощи от Управления по делам иностранцев, украинцы могут претендовать и на другие выплаты.
Большинство из них касаются помощи на воспитание детей.