Популярні австрійські теж: SPA-курорти Європи можуть зникнути через зміни клімату

Глобальне потепління продовжує впливати на туристичну індустрію. Відомі гірськолижні курорти по всій Європі змушені назавжди закриватися через зменшення кількості снігу, а у традиційних літніх точках, як-от Греції чи Іспанії, спостерігаються рекордно високі температури.

Тепер же згубний вплив змін клімату дістався і до популярних європейських курортних міст. Глобальне потепління може поставити під загрозу природні джерела, які живлять місцеві SPA-курорти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews Travel.

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Зміна клімату загрожує SPA-курортам Європи

Наомі О'Тул, координаторка зі зв'язків з громадськістю організації "The Great Spa Towns of Europe", висловила занепокоєння щодо впливу зміни клімату на природні джерела.

Підвищення температури, повені та посухи потенційно можуть порушити виходи та швидкість потоку води цих важливих водних джерел. Однак наразі недостатньо даних, щоб повністю зрозуміти масштаби цих наслідків,

– каже вона.

Курортні міста вже відчувають на собі наслідки зміни клімату: значні повені пройшли в таких місцях, як Баден-бай-Веном в Австрії у 2024 році та Спа в Бельгії у 2021 році.

Місто Бат у Великій Британії теж було змушене тимчасово закрити свої басейни Клівленда через значні пошкодження від періодичних повеней. Спочатку спроєктовані для того, щоб витримувати повені раз на століття, басейни, на жаль, зазнають затоплення щорічно протягом останніх 3 років.



Басейни Клівленда в Баті закрили через зміни клімату / Фото Suzy Slemen, Cleaveland Pools

Які кроки роблять для збереження

11 найбільших курортних міст Європи, включаючи кілька об'єктів ЮНЕСКО, взяли на себе зобов'язання щодо нової ініціативи, спрямованої на посилення захисних заходів через зміни клімату.

Проєкт "Збереження спадщини" має на меті проілюструвати потенційний вплив зміни клімату на об'єкти природної та культурної спадщини в усьому світі. Крім того, програма має на меті забезпечити місцеві громади необхідними навичками, інструментами та рішеннями для збереження їхньої неоціненної спадщини.

До слова, екологи попередили про загрозу для пляжів Єгипту.