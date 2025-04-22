Екосистема цього регіону підтримує черепах, коралові рифи, морські трави й різноманітні види риб. Про це пише 24 Канал з посиланням на Independent.

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Екологи попередили про загрозу для пляжів Єгипту

Рас Ханкораб, головна визначна пам'ятка національного парку Ваді-ель-Гемаль, відомого своєю незайманою морською екосистемою, наразі закритий, і його майбутнє залишається невизначеним. Він розташований за 4 години від Хургади та вирізняється кришталево чистими водами й білосніжними піщаними пляжами.

Тут розташований один із найцінніших коралових рифів, розташований на пляжі заповідника. Там також є морські черепахи, що перебувають під загрозою зникнення, і є мангрові дерева,

– каже Асмаа Алі з єгипетської групи з охорони природи Ecoris.

Плани перетворити Рас Ханкораб на готель, ресторан і ферму, викликають тривогу в екологів. Вони попереджають, що такий розвиток туризму становить значну загрозу для делікатної екосистеми, яка підтримує різні види, зокрема черепах, коралові рифи, морські трави та численні види риб. Місцеві громади також висловлюють занепокоєння щодо потенційної втрати цього неоціненного природного ресурсу.



Екологи виступили проти будівництва у національному парку Єгипту / Ілюстративне фото Unsplash

Захисники довкілля та місцеві жителі б'ють на сполох, попереджаючи, що навіть незначні будівельні роботи можуть поставити під загрозу один з останніх незайманих морських заповідників Єгипту.

Як відомо, щоб стимулювати надходження від своїх природних ресурсів, Єгипет розпочав продаж інвестиційних ліцензій для своїх національних парків. Туризм залишається вагомим внеском в економіку Єгипту, а останні дані свідчать, що у 2024 році доходи від туризму сягнули 14,1 мільярда доларів США. Ця цифра перевищує навіть доходи, отримані від Суецького каналу, згідно зі звітом ООН.

До слова, в Італії туристам заборонили шльопанці в нацпарку Чінкве-Терре.