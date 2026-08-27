Ось хто зіштовхнеться з обмеженнями на отримання грін-карт у США: 3 категорії під ризиком

Вже з вересня для заявників на грін-карти у США дещо зміниться – Держдеп оприлюднив візовий бюлетень, що визначає порядок просування заявок на візи та грін-карти. І доведеться врахувати окремі правила USCIS.

Вересень – це останній місяць 2026 фінансового року. І через це Держдеп вже попередив, що в окремих категоріях до 30 вересня можуть виникнути додаткові обмеження. Стосується це випадків, коли буде вичерпано річні ліміти на видачу імміграційних віз, пише Newsweek.

Що варто знати про візовий бюлетень?

У візовому бюлетені є дві основні таблиці: таблиця дат остаточних дій визначає, коли може бути виданий номер імміграційної візи; тим часом таблиця дат подання документів дозволяє деяким заявникам розпочати цей процес раніше.

І для тих, хто змінює статус через Службу громадянства та імміграції США, потрібно орієнтуватися саме на ту таблицю, що USCIS визначить до вересня.

Однією з найсприятливіших сімейних категорій і надалі залишається F2A – вона стосується подружжя та дітей законних постійних жителів США.

У вересні для більшості країн остаточною датою буде 22 вересня. У таблиці дат подання F2A залишається поточною для всіх країн. Втім, ті, що хочуть змінити свій статус у США, зможуть скористатися відповідною таблицею тільки після дозволу від USCIS.

Ось які ще є дати остаточних дій для сімейних категорій у вересні:

F1 – 22 січня 2020 року для більшості країн;

F2B – 22 серпня 2019 року;

F3 – 22 жовтня 2014 року;

F4 – 22 жовтня 2011 року

Тим часом для Філіппін, Індії та Мексики у низці категорій встановили окремі дати – через високий попит вони можуть бути більш ранніми.

А ось у категорії EB-1, що охоплює пріоритетних працівників, для більшості країн візи залишатимуться доступними без обмеження за датою. Для Китаю остаточну дату встановили 1 липня 2023 року, а для Індії – 15 жовтня 2022 року.

Категорія EB-2 залишається поточною для більшості країн. А ось для наступної категорії, EB-3, що охоплює більшість кваліфікованих працівників та фахівців, встановили такі дати:

1 вересня 2024 року – більшість країн і Мексика;

1 січня 2022 року – Китай;

1 січня 2014 року – Індія;

1 серпня 2023 року – Філіппіни.

У безрезервній категорії EB-5 для більшості країн візи залишаються доступними.

Для яких категорій вводять нові обмеження?

У Держдепартаменті попередили про можливі зміни до кінця фінансового року – граничні дати EB-2 та безрезервної EB-5 можуть бути перенесені назад. Якщо річні ліміти на візи вичерпаються, ці категорії тимчасово можуть стати недоступними.

В останні місяці вже довелося переносити дати у низці сімейних та робочих категорій. Сталося це через скорочення видачі віз громадянам деяких країн через адміністративні заходи. Якщо попит зростатиме, у відомстві не виключають нових змін.

Перед поданням документів заявникам радять перевірити вересневий візовий бюлетень Держдепартаменту, а також таблицю USCIS. Особливо уважно за можливими змінами стежити людям, що подаються на EB-1 India, EB-2 або безрезервну EB-5.