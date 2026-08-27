Ось хто зіштовхнеться з обмеженнями на отримання грін-карт у США: 3 категорії під ризиком
Вже з вересня для заявників на грін-карти у США дещо зміниться – Держдеп оприлюднив візовий бюлетень, що визначає порядок просування заявок на візи та грін-карти. І доведеться врахувати окремі правила USCIS.
Вересень – це останній місяць 2026 фінансового року. І через це Держдеп вже попередив, що в окремих категоріях до 30 вересня можуть виникнути додаткові обмеження. Стосується це випадків, коли буде вичерпано річні ліміти на видачу імміграційних віз, пише Newsweek.
Що варто знати про візовий бюлетень?
У візовому бюлетені є дві основні таблиці: таблиця дат остаточних дій визначає, коли може бути виданий номер імміграційної візи; тим часом таблиця дат подання документів дозволяє деяким заявникам розпочати цей процес раніше.
І для тих, хто змінює статус через Службу громадянства та імміграції США, потрібно орієнтуватися саме на ту таблицю, що USCIS визначить до вересня.
Однією з найсприятливіших сімейних категорій і надалі залишається F2A – вона стосується подружжя та дітей законних постійних жителів США.
У вересні для більшості країн остаточною датою буде 22 вересня. У таблиці дат подання F2A залишається поточною для всіх країн. Втім, ті, що хочуть змінити свій статус у США, зможуть скористатися відповідною таблицею тільки після дозволу від USCIS.
Ось які ще є дати остаточних дій для сімейних категорій у вересні:
- F1 – 22 січня 2020 року для більшості країн;
- F2B – 22 серпня 2019 року;
- F3 – 22 жовтня 2014 року;
- F4 – 22 жовтня 2011 року
Тим часом для Філіппін, Індії та Мексики у низці категорій встановили окремі дати – через високий попит вони можуть бути більш ранніми.
А ось у категорії EB-1, що охоплює пріоритетних працівників, для більшості країн візи залишатимуться доступними без обмеження за датою. Для Китаю остаточну дату встановили 1 липня 2023 року, а для Індії – 15 жовтня 2022 року.
Категорія EB-2 залишається поточною для більшості країн. А ось для наступної категорії, EB-3, що охоплює більшість кваліфікованих працівників та фахівців, встановили такі дати:
- 1 вересня 2024 року – більшість країн і Мексика;
- 1 січня 2022 року – Китай;
- 1 січня 2014 року – Індія;
- 1 серпня 2023 року – Філіппіни.
У безрезервній категорії EB-5 для більшості країн візи залишаються доступними.
Для яких категорій вводять нові обмеження?
У Держдепартаменті попередили про можливі зміни до кінця фінансового року – граничні дати EB-2 та безрезервної EB-5 можуть бути перенесені назад. Якщо річні ліміти на візи вичерпаються, ці категорії тимчасово можуть стати недоступними.
В останні місяці вже довелося переносити дати у низці сімейних та робочих категорій. Сталося це через скорочення видачі віз громадянам деяких країн через адміністративні заходи. Якщо попит зростатиме, у відомстві не виключають нових змін.
Перед поданням документів заявникам радять перевірити вересневий візовий бюлетень Держдепартаменту, а також таблицю USCIS. Особливо уважно за можливими змінами стежити людям, що подаються на EB-1 India, EB-2 або безрезервну EB-5.