Хто може отримати громадянство Польщі: 5 різних шляхів

Є кілька шляхів, як можна отримати польське громадянство. Однак не всі з них прості.

Загалом найпростіший шлях отримати польське громадянство через Карту поляка. Однак для того, щоб стати громадянином Польщі, не обов'язково мати польське коріння. Про це пише 24 Канал.

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Хто може отримати громадянство Польщі

Через натуралізацію. Іноземець може подати заявку на громадянство після 3 років безперервного проживання в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання або статусу довгострокового резидента ЄС. Однак потрібно мати стабільний дохід і знати польську мову на рівні B1.

Іноземець може подати заявку на громадянство після 3 років безперервного проживання в Польщі на підставі дозволу на постійне проживання або статусу довгострокового резидента ЄС. Однак потрібно мати стабільний дохід і знати польську мову на рівні B1. Через шлюб із громадянином Польщі. У випадку такого шлюбу можна подати заявку на громадянство після 2 років постійного проживання в Польщі.

У випадку такого шлюбу можна подати заявку на громадянство після 2 років постійного проживання в Польщі. Через Карту поляка. Якщо є польське коріння, то можна отримати Карту поляка, а потім податися на громадянство через 1 рік постійного проживання в Польщі. Водночас варто зауважити, що для отримання Карти поляка необхідне володіння польською мовою.

Якщо є польське коріння, то можна отримати Карту поляка, а потім податися на громадянство через 1 рік постійного проживання в Польщі. Водночас варто зауважити, що для отримання Карти поляка необхідне володіння польською мовою. За правом крові. Якщо хоча б один із батьків є громадянином Польщі, то дитина автоматично отримує польське громадянство.

Якщо хоча б один із батьків є громадянином Польщі, то дитина автоматично отримує польське громадянство. За рішенням президента Польщі. Президент Польщі може надати громадянство будь-якій людині, навіть якщо вона не відповідає загальним вимогам. Однак це вкрай рідкісні випадки, часто пов’язані з особливими заслугами перед Польщею.

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