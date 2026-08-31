Аж до втрати страхування: кілька країн Європи виставили жорсткі умови для поїздок в Україну

Кілька країн Європи, а також США, оновили рекомендації щодо подорожей до України для своїх громадян. Там попереджають, що поїздка може бути не лише небезпечною, але й призведе до втрати страхування.

Нещодавно Держдепартамент США закликав громадян утриматися від поїздок в Україну – і причиною назвали війну та регулярні російські ракетні та дронові атаки. Згодом кілька західноєвропейських країн також оновили рекомендації – зокрема це зробили Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина.

Чому у цих країнах оновили рекомендації щодо подорожей?

У європейських країнах попереджають про важку зиму та зауважують, що можливими залишаються тривалі відключення світла, тепла та води. А в МЗС Великої Британії взагалі застерігають, що для людей, які вирушать у небезпечні райони всупереч рекомендаціям, можуть анулювати туристичну страховку.

У Лондоні небезпечними вважають практично усі області України, окрім кількох:

Івано-Франківської;

Львівської;

Чернівецької;

Закарпатської.

У відомстві Британії попереджають, що російські атаки на електромережу можуть призвести до планових та аварійних відключень електрики без попередження. А перебої зі світлом можуть вплинути на водопостачання та централізоване опалення. Також окремо нагадали, що взимку температура в Україні може опуститися нижче -20 градусів.

Не рекомендують їхати до України також громадянам Нідерландів. Причина – "висока небезпека через російські атаки та обмежені можливості посольства надати допомогу у випадку надзвичайної ситуації". На сайті МЗС Нідерландів у червоній зоні небезпеки перебуває вся територія України.

В Італії та Німеччині тим часом попередають, що ризики російських авіаударів зросли та також радять не подорожувати до України.