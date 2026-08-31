Недавно Госдепартамент США призвал граждан воздержаться от поездок в Украину – в качестве причины были названы война и регулярные российские ракетные и дронные атаки. Впоследствии несколько западноевропейских стран также обновили свои рекомендации – в частности, это сделали Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия.

Почему в этих странах обновили рекомендации по поездкам?

В европейских странах предупреждают о суровой зиме и отмечают, что по-прежнему возможны длительные отключения света, тепла и воды. А в МИД Великобритании вообще предупреждают, что людям, которые отправятся в опасные районы вопреки рекомендациям, могут аннулировать туристическую страховку.

В Лондоне опасными считаются практически все области Украины, кроме нескольких:

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой;

Закарпатской.

В ведомстве Великобритании предупреждают, что российские атаки на электросеть могут привести к плановым и аварийным отключениям электричества без предупреждения. А перебои с электричеством могут повлиять на водоснабжение и централизованное отопление. Также отдельно напомнили, что зимой температура в Украине может опуститься ниже -20 градусов.

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Не рекомендуют ехать в Украину также гражданам Нидерландов. Причина – "высокая опасность из-за российских атак и ограниченные возможности посольства оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации". На сайте МИД Нидерландов в красной зоне опасности находится вся территория Украины.

В Италии и Германии тем временем сообщают, что риски российских авиаударов возросли, и также советуют не ездить в Украину.