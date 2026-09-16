Літак надсилає аварійний код 7500: що це може означати

У сучасній авіації небо – це місце з високим рівнем активності, тож чітке та лаконічне спілкування між пілотами та диспетчерською службою є основою безпеки. І одним з найважливіших інструментів у цій системі є код сигналу – чотиризначне число.

Код сигналу – це чотиризначне число від 0 до 7, що вводиться в транспортер літака, аби його ідентифікували на радарі диспетчерської служби. Існує три універсальні коди, що сигналізують про критичні ситуації – 7700 (загальна надзвичайна ситуація), 7600 (втрата зв'язку) та 7500.

Що означає код 7500 в авіації?

Якщо на борту літака трапляється надзвичайна ситуація, пілот вводить в транспондер призначений йому код сигналу. Коди використовують вісімкові цифри (0 – 7), що дозволяє отримати загалом 84, або ж 4096 унікальних комбінацій. Але кожен пілот має знати три універсальні коди екстрених сигналів, що визнані в усьому світі.

Якщо пілот надсилає такий сигнал, це негайно сповіщає диспетчерську службу про проблему. І сигнал 7500 означає незаконне втручання або захоплення літака. Відтак це дозволяє пілотові непомітно сповістити диспетчерську службу про викрадення літака чи іншу ворожу подію.

Реакція відповідних органів на код 7500 залежить від конкретних обставин – і далеко не завжди це означає негайне приземлення літака чи перехоплення його винищувачами. Але часто це означає залучення військових та інших державних служб.

Наприклад, випадок з надсиланням коду 7500 трапився цьогоріч наприкінці червня. Пасажирський літак летів над Середземним морем з Варшави до Тель-Авіва, і пілот випадково надіслав сигнал про захоплення літака, пише Al Arabiya.

Після надсилання цього коду Болгарія та Ізраїль підняли винищувачі. Зрештою виявилося, що код помилковий, та винищувач МіГ-29 Болгарії однаково перехопив літак та супроводив його через болгарський повітряний простір. Зрештою рейс перенаправили до Бургаса в Болгарії.